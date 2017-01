ONE PIECE Thousand Storm – Schnelligkeit wird belohnt

Ein ganz neues 3D-Action-Rollenspiel verspricht Bandai Namco und redet hierbei von ONE PIECE Thousand Storm. Das soll es auf allen Mobilgeräten geben und die Vorregistrierung hat begonnen. Wer also schnell ist, soll sich schöne Belohnungen einheimsen können.

Nostalgie und mehr

In ONE PIECE Thousand Storm gehen die Spieler in atemberaubenden Quests auf Beutezug, entfesseln durchschlagende Spezialfähigkeiten in zeitlich begrenzten Events und können sogar mit bis zu drei Freunden epische Multiplayer-Kämpfe in Echtzeit bestreiten. Darüber hinaus können Fans von ONE PIECE mit speziellen Szenenkarten aus der Anime-Handlung ihre Lieblingsfiguren weiterentwickeln. In ONE PIECE Thousand Storm sind alle beliebten Piraten der Strohhutbande aus den spannenden Handlungssträngen „Vor Zwei Jahren“ und „Neue Welt“ mit an Bord. Spieler können die Abenteuer noch einmal erleben und durch das Universum von ONE PIECE segeln!

Schnell sein!

Während der Vorregistrierungsphase, zu der ihr über diesen Link gelangt, erhalten alle vorab registrierten Spieler drei Beerenkarten und fünf Regenbogenmünzen, insofern sich mehr als 50.000 Benutzer anmelden. Bei mehr als 100.000 Registrierungen dürfen sich Spieler auf drei Charakter-Medaillen für Trafalgar Law (Vor 2 Jahren) mit 5 Regenbogenmünzen freuen. Je mehr Benutzer sich frühzeitig registrieren, desto mehr Meilensteine werden später freigeschalten, so dass alle Spieler die Chance auf weitere Bonusgeschenke bekommen, sobald die Registrierungszahl diese Ziele erreicht hat.