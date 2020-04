One Piece im Simulcast auf Anime on Demand

Anime on Demand (AoD) zeigt die aktuellen Episoden von One Piece im Simulcast ab dem 5. April immer sonntags um 17 Uhr mit deutsch untertitelten. Lange haben Fans sich das gewünscht. Damit erfüllt Anime on Demand diesen Wunsch endlich und die Folgen können legal bereits kurz nach der japanischen Ausstrahlung in Deutschland verfolgt werden.

„Angesichts der großen Nachfrage freut sich Anime on Demand , den aktuell laufenden Simulcast von ONE PIECE vorzuziehen und ab dem 5. April bereits am Sonntag kurz nach der japanischen TV – Premiere zu zeigen.“

Über One Piece im Simulcast

Der Anime basiert auf dem Erfolgsmanga von Eiichiro Oda, der vom Guinness Buch der Rekorde als „Comic mit der weltweit höchsten Druckauflage eines Einzelautors“ geführt ist.

> Film Stampede im Kino!

Die Anime-TV-Adaption unter Produktion von Toei Animation feierte 1999 ihre Premiere und beinhaltet gegenwärtig 926 Episoden. 2019 wurde das 20. Jubiläum der Anime-Adaption mit dem Kinofilm ONE PIECE: STAMPEDE gefeiert, welchen KAZÉ Anime voraussichtlich am 22. Juni auf DVD und Blu-ray veröffentlicht. Anime on Demand zeigt die Piraten-Crew seit November 2018 mit dem Beginn des WanoLand-Arcs, in dem es Ruffy und die Strohhut Bande in das Land der Samurai verschlägt, im Simulcast.

Anime on Demand ist eine Video-on-Demand Plattform extra für Animes. Mit einer monatlichen Gebühr von 9,95 im Monat haben Otakus Zugriff auf über 3.000 Episoden und Filme. Darunter auch viele TV-frisch aus Japan mit deutschen Untertiteln. Der Service ist auf allen gängigen Geräten, wie PC und Konsole abrufbar.

Quelle: av-visionen PM

©Eiichiro Oda/Shueisha, Toei Animation