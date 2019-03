„Old Skool vs. New Skool“ Trailer zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht.

Warner Bros. Interactive Entertainment und NetherRealm Studios haben heute den neuen Trailer „Old Skool vs. New Skool“ zu Mortal Kombat 11 veröffentlicht. Darin werden eine Reihe vergangener und gegenwärtiger Charaktere aus der Geschichte von Mortal Kombat gezeigt, die als Teil der neuen Erzählung, in der verschiedene Zeitalter miteinander verschwimmen, aufeinandertreffen. Der fesselnde Story-Modus, indem Spieler die Rolle verschiedener Kämpfer aus Vergangenheit und Gegenwart übernehmen, hat seinen Höhepunkt im ultimativen Kampf der Generationen, wenn aktuelle Charaktere auf ihre alternativen Ebenbilder treffen.

Darüber hinaus wurde eine Reihe von neuen spielbaren Charakteren für Mortal Kombat 11 enthüllt, einschließlich Liu Kang, Kung Lao und Jax Briggs.

Liu Kang , der Beste unter den Shaolin-Mönchen, war ein Waisenkind, der vom Shaolin-Orden adoptiert und in der Kampfkunst ausgebildet wurde. Er wurde von Raiden persönlich zum Mortal Kombat-Champion und Hauptverteidiger des Erdenreichs auserwählt.

, der Beste unter den Shaolin-Mönchen, war ein Waisenkind, der vom Shaolin-Orden adoptiert und in der Kampfkunst ausgebildet wurde. Er wurde von Raiden persönlich zum Mortal Kombat-Champion und Hauptverteidiger des Erdenreichs auserwählt. Kung Lao schloss sich den Shaolin-Mönchen an, um der neue Mortal Kombat-Champion des Erdenreichs zu werden. Kung Lao ist rücksichtslos und rebellisch, doch auch kühn und unbezwingbar und kämpft, um sich seinen ruhmvollen Vorfahren als würdig zu erweisen.

schloss sich den Shaolin-Mönchen an, um der neue Mortal Kombat-Champion des Erdenreichs zu werden. Kung Lao ist rücksichtslos und rebellisch, doch auch kühn und unbezwingbar und kämpft, um sich seinen ruhmvollen Vorfahren als würdig zu erweisen. Major Jackson „Jax“ Briggs war ein angesehener Veteran der Special Forces, dessen Leben sich nach der Teilnahme am Mortal Kombat-Turnier für immer geändert hat. Seine Aufgabe war nun klar – die Verteidigung des Erdenreichs gegen die Außenwelt und das Unterreich.

Der beliebte Livestream Kombat Kast mit Neuigkeiten und bevorstehenden Veröffentlichungen zu Mortal Kombat 11 kann auf Twitch, YouTube, Twitter, Facebook oder Mixer angesehen werden.

Das wachsende Aufgebot an bestätigten spielbaren Kämpfern in Mortal Kombat 11 umfasst Scorpion, Raiden, Sub-Zero, Sonya Blade, Skarlet, Baraka, Geras, Kano, D`Vorah, Kabal, Jade, Johnny Cage, Cassie Cage, Erron Black, Jacqui Briggs, Kotal Kahn, Noob Saibot, Liu Kang, Kung Lao und Jax Briggs. In den kommenden Wochen wird es weitere aufregende Enthüllungen geben.

Mortal Kombat 11 ist das neueste Spiel des von der Kritik gefeierten Franchise und wurde von den preisgekrönten NetherRealm Studios entwickelt. Es wird ab dem 23. April 2019 für PlayStation 4, PlayStation 4 Pro, die Xbox One-Gerätefamilie einschließlich Xbox One X, Nintendo Switch und PC erhältlich sein. Wer jetzt vorbestellt, erhält den spielbaren Charakter Shao Kahn.

Quelle: Pressemitteilung