Obduction – Neuer Trailer für das VR-Abenteuer

Es gibt mal wieder Nachschub für alle PSVR Besitzer. Mit Obduction steht das virtuelle Abenteuer der Myst-Macher demnächst auch für Playstation VR bereit.

Einige Beachtung fand Obduction bereits als PC-Version. Dort ist das Spiel schon seit einigen Monaten erhältlich und die Reviews schneiden alle sehr ordentlich ab. Am 29. August erscheint Obduction dann auch für Playstation 4 und wird im PSN als Download verfügbar sein. Solltet ihr keine Virtual Reality Brille besitzen, dann ist das weniger dramatisch, denn man kann Obduction auch normal am TV zocken.

Hinter Obduction stehen die Myst-Schaffer Cyan, die mit ihren renomierten Erzähl-Abenteuern bereits in der Vergangenheit viele Spieler an die Mattscheibe fesseln konnten. Durch einen Unfall landet ihr als Spieler in einer fremden Welt und müsst dort etliche Rätsel lösen, um einen Weg wieder nach Hause zu finden. Dabei steht euch viel an Handlungsfreiheit zur Verfügung, aber ihr solltet dabei bedenken, dass jede Entscheidung den Weitergang der Story maßgeblich beeinflusst. Klingt ganz so, als böte sich Obduction für ein mehrfaches Durchspielen an.

Zur offiziellen Webseite geht es hier entlang: Obduction