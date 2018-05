NO MAN’S SKY NEXT und Multiplayer Termin steht fest

Das im Vereinigten Königreich ansässige Indie-Team von Hello Games verkündete den Fans live über Inside Xbox, dass No Man’s Sky für Xbox One am Dienstag, den 24. Juli in Nordamerika und am Donnerstag, den 26. Juli in Europa veröffentlicht wird. Zu diesem Start gibt zum ersten Mal in einem grenzenlosen prozeduralen Universum auch ein vollständiges Multiplayer-Erlebnis. Diesen Bestandteil von No Man’s Sky NEXT gibt es auch als kostenloses Update für bestehende Spieler auf PC und PS4, das zeitgleich veröffentlicht wird.

„Der Multiplayer-Modus verändert das No Man’s Sky-Erlebnis komplett, er ist so ambitioniert, unterhaltsam und mitreißend, wie wir es immer haben wollten. Ich bin so glücklich, dass das endlich wahr wird“, so Sean Murray, Gründer von Hello Games. „Es ist wirklich aufregend, das Potenzial voll realisieren zu können, das so viele Menschen in No Man’s Sky sehen. Das wird unser größtes Update bisher und wir freuen uns, jetzt auch die Xbox-Spieler mit auf die Reise zu nehmen.“

Mit dieser Veröffentlichung können die Spieler auf Xbox One, PlayStation 4 und PC über Steam gemeinsam mit Freunden erkunden, kämpfen und überleben, während sie im Multiplayer-Modus durch das riesige, prozedural generierte Sandbox-Universum reisen.

Erkunden Sie das unendliche Universum gemeinsam mit Freunden oder stoßen Sie zufällig auf andere Reisende.

Bei ihrer gemeinsamen Reise können Freunde sich gegenseitig helfen, am Leben zu bleiben oder andere ausplündern, um zu überleben.

Bauen Sie als Team Basen, um Planeten zu kolonisieren und prahlen Sie damit vor anderen Spielern.

Werden Sie Pirat oder Flügelmann in epischen Raumschlachten zwischen Freunden und ihren Widersachern.

Rasen Sie mit Ihren Exocrafts durch seltsames, fremdartiges Terrain, erstellen Sie Rennstrecken und teilen Sie sie online.

In der NMS-Version für Xbox One, die in Europa am 26. Juli veröffentlicht wird, sind Next sowie drei weitere wichtige Updates (Foundation, Pathfinder, Atlas Rises) und Dutzende kleinerer Patches enthalten.

505 Games übernimmt die weltweite Veröffentlichung der Disc-Version für Xbox One. Weitere Informationen über No Man’s Sky und das bevorstehende Next-Update gibt es unter https://www.nomanssky.com/

Über dieses Spiel:

No Man’s Sky präsentiert, inspiriert von den Abenteuern und der Vorstellungskraft, die wir an klassischer Sciencefiction lieben, eine Galaxie voller einzigartiger Planeten und Lebensformen, ständiger Gefahr und Action, die man erkunden kann.

In No Man’s Sky ist jeder Stern das Licht einer fernen Sonne, umkreist von Planeten voller Leben, und man kann sie alle besuchen. Mit übergangslosen Flügen von den Tiefen des Weltraums auf die Planetenoberflächen, ohne Ladebildschirme, ohne Grenzen. In diesem unendlichen, prozedural generierten Universum gibt es Orte und Kreaturen zu entdecken, die noch nie zuvor ein Mensch gesehen hat – und vielleicht auch niemand danach mehr sehen wird.

Wer mehr wissen will, kann uns auf Twitter folgen, unseren YouTube-Kanal abonnieren, Fan auf Facebook werden, oder no-mans-sky.com besuchen.