Nintendo Wii U: Ende der Produktion bestätigt

Bereits letzte Woche konnte man auf der japanischen Website von Nintendo erfahren, dass die Produktion der Konsole Wii U zumindest in Japan eingestellt wird.

Ein Offizielles Statement liegt mittlerweile auch vor.

Nachdem Nintendo mit der Wii ein atemberaubendes Comeback erreichte und zum ersten mal eine Heimkonsole veröffentlichte, die mehr als 100 Millionen Male gekauft wurde, Kam mit der Wii U auch schon der tiefe Fall.

Schon in den ersten zwei Jahren, haben sich die Third-Party-Hersteller, auf Grund von zu schwacher Hardware und den enttäuschenden Absatzzahlen dazu entschlossen die Unterstützung des Systems einzustellen.

Eine Tatsache die sich schnell auf die weiteren Verkaufszahlen der Hardware auswirkte. In vier Jahren verkaufte sie sich gerade 13 Millionen mal.

Nintendo Wii U: Offizielles Statement zum Ende der Produktion

Laut der Offiziellen Website von Nintendo, entschlossen sich die Japaner dazu entsprechende Konsequenzen zu ziehen und gaben bekannt, dass die Produktion der Wii U in Japan in Kürze eingestellt wird.

Bestätigend zu dieser Bekanntgabe folgte ein offizielles Statement von Nintendo.

In diesem Statement lautet es wie folgt: „Wie Nintendo auf der offiziellen japanischen Website kürzlich bekannt gab, wird die Produktion von Wii U in Japan in Kürze eingestellt. Hinsichtlich des genauen Zeitpunkts haben wir noch nichts anzukündigen. Wir können heute jedoch bestätigen, dass alle Wii U-Konsolen, die in diesem Fiskaljahr auf dem nordamerikanischen Markt zur Verfügung gestellt werde sollten, bereits an unsere Handelspartner ausgeliefert wurden.„

Allerdings gibt es seitens Nintendo noch keine Äußerung dazu, wie es in Europa mit der Wii U weiter geht.