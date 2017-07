Nintendo veröffentlicht Release-Liste der kommenden Monate

Software sells Hardware. Dieser alte Spruch zählt für so ziemlich jeden Hersteller von Spielekonsolen und vielleicht für Nintendo sogar am meisten. Damit wir einen Überblick bekommen, wann welches Spiel für die Veröffentlichung geplant ist, hat Big N eine Liste mit den zukünftigen Releases herausgegeben.

Anhand dieser Liste lässt sich erkennen, welches Spiel in welcher Region zu welchem Zeitpunkt geplant ist. Sie umfasst die diesjährigen und nächstjährigen Veröffentlichungen, sofern diese denn schon angekündigt bzw. in trockenen Tüchern sind. So kann man sich also jetzt einen grafischen Überblick verschaffen und schon mal seine zukünftigen Einkäufe planen. Leider fehlt der Eintrag um ein mögliches Mini-N64 (wir berichteten), so dass wir diese Info weiterhin als Gerücht behandeln müssen.

Die Release-Liste wurde auf der off. Webseite von Nintendo veröffentlicht, die ihr auch hier als PDF runterladen könnt.