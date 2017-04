Nintendo Switch – Weltweite Verkaufszahlen enthüllt

Einen Monat nach dem Verkaufsstart der Nintendo Switch gibt Nintendo of America nun die Verkaufszahlen der Konsole und des Launch Titels The Legend of Zelda: Breath of the Wild bekannt.

Offizielle Zahlen gibt es bisher nur für den amerikanischen Markt, wo innerhalb von 29 Tagen bereits über 906.000 Einheiten der Switch und verkauft wurden. Zum Vergleich: Die Wii U hatte sich 41 Tage nach dem Launch gerade einmal 890.000 Mal verkauft. Damit ist die Switch die bisher in Amerika am schnellsten verkaufte Nintendo-Konsole.

Der neue Zelda-Titel erzielte insgesamt einen Absatz von 1,3 Millionen Exemplaren, von denen etwa 925.000 Einheiten auf die Nintendo Switch abfallen. Die hohen Verkaufszahlen erklärt sich Nintendo dadurch, dass viele Spieler neben der Limited Edition eine weitere Edition zum Spielen erworben haben. Kein anderes Spiel der Zelda-Reihe verkaufte sich in der Vergangenheit so schnell wie Breath of the Wild.

Während Nintendo selbst noch keine weltweiten Verkaufszahlen bekanntgegeben hat, schätzen die Analysten von SuperData sie insgesamt auf etwa 2,4 Millionen verkaufte Einheiten. Damit wäre Nintendos Ziel, bis Ende März zwei Millionen Exemplare der Switch zu verkaufen, sogar übertroffen. Und auch für den Rest des Jahres stellen die Analysten eine weitaus höhere Prognose als der japanische Hersteller: Während Nintendo im Jahr 2017 auf 5 Millionen verkaufte Konsolen hofft, rechnen die Analysten von SuperData mit 7,2 Millionen verkauften Einheiten.

Die Zahlen stützen sich nicht zuletzt auf das kommende Spiele-Lineup der Switch. Unter anderem erscheinen in diesem Jahr noch lang erwartete Titel wie Mario Kart 8 Deluxe, Splatoon 2 und ARMS, die das eher schwache Launch-Angebot erweitern.

Das einzige, das den Verkauf der Nintendo Switch derzeit hemmt, ist die Liefermenge selbst, denn die hohe Nachfrage kann noch immer nicht erfüllt werden. Die ersten offiziellen, weltweiten Verkaufszahlen will Nintendo am 27. April enthüllen. Gleichzeitig werden an diesem Tag die gesamten Einnahmen des Fiskaljahres bekanntgegeben.