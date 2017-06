Nintendo SNES Classic Mini nun bestätigt für Herbst 2017!

Nintendo verriet in einer aktuellen Pressemail, dass die SNES Classic Mini am 29. September im Handel erhältlich ist. Die Konsole trägt den Namen Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System und ist eine Miniaturausgabe von Nintendos zweiter TV-Spielkonsole, die 1992 Europa eroberte. Das Super Nintendo Entertainment System, Nachfolger vom legendären Nintendo Entertainment System, bescherte seinen Fans einige der größten 16-Bit Videospiel-Hits aller Zeiten. Dazu gehören Klassiker wie Super Mario World, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Metroid, Yoshi’s Island und F-ZERO. Auf der neuen Mini-Konsole sind 21 dieser Hits fest installiert.

Dem Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System liegt ein HDMI-Kabel bei, welches mit dem HD-Fernseher verbunden werden kann. Zu den 21 installierten Spielen gehört auch eines, das nie erschienen ist, und zwar das intergalaktische Weltraum-Abenteuer Star Fox 2. Es ist die Fortsetzung des ursprünglichen Star Fox-Titels, der in Europa unter dem Namen Starwing in den Handel kam. Das Sequel ist noch während der Super Nintendo-Ära entwickelt, dann aber nicht mehr auf den Markt gebracht worden, weder in Europa noch anderswo.

Folgende Spiele werdet ihr auch der SNES Mini finden:

Contra III The Alien Wars (europäischer Titel: Super Probotector: Alien Rebels)

Donkey Kong Country

EarthBound

Final Fantasy III (japanischer Titel: Final Fantasy VI)

F-ZERO

Kirby Super Star (europäischer Titel: Kirby’s Fun Pack)

Kirby’s Dream Course

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Mega Man X

Secret of Mana

Star Fox (europäischer Titel: Starwing)

Star Fox 2

Street Fighter II Turbo: Hyper Fighting

Super Castlevania IV

Super Ghouls ’n Ghosts

Super Mario Kart

Super Mario RPG: Legend of the Seven Stars

Super Mario World

Super Metroid

Super Punch-Out!!

Yoshi’s Island

Im Lieferumfang des Nintendo Classic Mini: Super Nintendo Entertainment System enthalten sind HDMI-Kabel und ein USB-Ladekabel sowie zwei Super NES Classic Controller mit Kabelanschluss. Die Konsole erscheint am 29. September im Handel.

Quelle: Pressemail Nintendo