Nintendo eShop – „Frohes neues Jahr“-Angebot

Zur Feier des neuen Jahres bietet Nintendo im eShop einige ausgewählte Titel zum reduzierten Preis an. Die Aktion trägt den passenden Namen „Frohes neues Jahr“-Angebot und läuft noch bis zum 8. Januar. Unter anderem sind 3DS sowie WiiU Titel wie Mario Kart 7 und Pokémon Tekken um bis zu 30 Prozent reduziert.

Hier ist die vollständige Liste der Angebote:

Nintendo 3DS:

Animal Crossing: Happy Home Designer (Nintendo) – 27,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 39,99 €)

Nintendo Selects: LEGO City Undercover The Chase Begins (Nintendo) – 15,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis; 19,99 €)

Mario Kart 7 (Nintendo) – 31,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 44,99 €)

Mario & Sonic at the Rio 2016 Olympic Games (Nintendo) – 27,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 39,99 €)

New Super Mario Bros. 2 (Nintendo) – 31,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 44,99 €)

Super Mario 3D Land (Nintendo) – 31,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 44,99 €)

BOXBOXBOY! (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 4,99 €)

Virtual Console

Super Mario Bros. (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 4,99 €)

Super Mario Bros.: The Lost Levels (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 4,99 €)

Super Mario Bros. 3 (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 4,99 €)

Wii U:

Nintendo Selects: New Super Mario Bros. U + New Super Luigi U (Nintendo) – 19,99 € (bis zum 8.Januar, normaler Preis: 24.99 €)

Nintendo Selects: Super Mario 3D World (Nintendo) – 19,99 € (bis zum 8.Januar, normaler Preis: 24.99 €)

Mario & Sonic at the 2016 Rio Olympic Games (Nintendo) – 34,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 49.99 €)

Nintendo Selects: LEGO City Undercover (Nintendo) – 19,99 € (bis zum 8.Januar, normaler Preis: 24.99 €)

Pokémon Tekken (Nintendo) – 41,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 59,99 €)

Splatoon (Nintendo) – 27,99 € (bis zum 8. Januar, normaler Preis: 39,99 €)

Virtual Console

Super Mario Bros. (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 08. Januar, normaler Peis; 4,99 €)

Super Mario Bros.: The Lost Levels (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 08. Januar, normaler Peis; 4,99 €)

Super Mario Bros. 3 (Nintendo) – 3,49 € (bis zum 08. Januar, normaler Peis; 4,99 €)