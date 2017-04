Nintendo Direct – Mittwochabend gibt es neue Infos!

Nintendo hat vor Kurzem auf den sozialen Netzwerken bekannt gegeben, wann die nächste Nintendo Direct Präsentation gestreamt wird. Nun kommt sie sogar schneller als erwartet. Am Mittwochabend auf Donnerstagmorgen am 13. April um 0:00 Uhr geht Nintendo online. In dieser Präsentation liegt der Fokus auf Arms und Splatoon 2. Ein paar Tage zuvor gab es auch schon Gerüchte zu möglichen Virtual Console Titeln wie „Mario Kart Double Dash“ und „Super Smash Bros. Melee“ für die Nintendo Switch. Wir dürfen also gespannt sein!

Quelle: StreetPass Germany