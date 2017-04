Nintendo Classic Mini – Produktion der Retro-Konsole eingestellt

Nach der Einführung im November 2016 und etwa 1,5 Millionen verkauften Einheiten, stellt Nintendo nun die Produktion der Nintendo Classic Mini in Nordamerika ein.

Den ersten Angaben zufolge soll der Verkauf der Retro-Konsole zumindest in Nordamerika für dieses Jahr komplett gestoppt werden. Informationen zum europäischen Raum gibt es bisher noch nicht, allerdings ist anzunehmen, dass es auch hier vorerst keine Lieferungen mehr geben wird.

Im Gespräch mit IGN erklärte ein Pressesprecher: „Die NES Classic Edition war nicht als permanentes, langfristiges Produkt gedacht. Doch aufgrund der hohen Nachfrage haben wir unsere ursprünglichen Pläne um zusätzliche Lieferungen erweitert.“

Natürlich ist es nicht ausgeschlossen, dass die Produktion im nächsten Jahr wieder aufgenommen wird. Gerüchten zufolge könnte es außerdem bald schon eine SNES Classic Mini geben, was den Produktionsstop erklären würde. Wer dieses Jahr noch die NES-Version ergattern will, sollte sich also beeilen!