Nintendo 3DS Direct – Zusammenfassung (Pokémon, Super Mario Maker, uvm.)

Gestern fand die Nintendo 3DS Direct-Ausgabe statt und es wurden viele bekannte, aber auch viele neue Spiele für die Nintendo 3DS-Familie angekündigt. Ganz ging es dann doch nicht nur um 3DS, sondern auch um die The Legend of Zelda-Reihe, sowie weitere amiibo.

Wer die Nintendo 3DS Direct-Übertragung verpasst hat, kann sich diese jederzeit sowohl auf der Nintendo-Direct-Seite, sowie auf dem YouTube-Kanal von Nintendo Deutschland anschauen.

Pikmin

Ein neuer Pikmin Teil für den Nintendo 3DS wurde für 2017 angekündigt. Hierbei soll der neueste Streich mehr Action bieten als die früheren Ableger. Außerdem ist der neue Teil auf dem Nintendo 3DS ein seitlich scrollendes Abenteuer. Wie auch in vorigen Teilen folgen kleine Pikmins Olimar um Hindernisse und Gefahren mit Hilfe der bunten Pflanzen-Wesen zu umgehen. Wer die Zeit bis zum Release überbrücken will, kann sich die New Play Controll Pikmin-Version im Nintendo eShop für die Wii U holen.

The Legend of Zelda – 30.-jähriges Jubiläum

Während in der Nintendo 3DS Direct einige Titel für den Nintendo 3DS angekündigt und näher beleuchtet wurden, sprach Nintendo insbesondere über die Marke „The Legend of Zelda“ und weitere amiibo. Dieses Jahr feierte der grüne Held Link und seine Freunde 30.-jähriges Jubiläum. Zur Feier des Tages veröffentlichte man direkt nach der Direct The Legend of Zelda: Skyward Sword für die Wii U als Virtual Console-Version.

Aber nicht genug. Gleichzeitig stellt Nintendo weitere amiibo für den 2. Dezember vor. Es wird zwei spezielle Link-Figuren geben, welche an den Helden von The Legend of Zelda und The Legend of Zelda: Ocarina of Time nachempfunden sind. Zusätzlich gibt es ein Toon-Link, sowie eine Zelda-amiibo aus The Legend of Zelda: The Wind Waker.

Zum runden Geburtstag erscheint auch die Original-Version von The Legend of Zelda auf dem Nintendo Classic Mini: Nintendo Entertainment. Hierzu gab es auch ein neuer Trailer:

Mario Sports Superstars

Im kommenden Frühjahr erscheint die Sammlung aus fünf Sportspielen für den Nintendo 3DS. In den Disziplinen Baseball, Tennis, Golf, Reiten und Fußball kann sich ausgetobt werden. Die Sammlung bietet neben Solo-Spielen auch Turniere und einen Multiplayermodus, der sowohl online las auch lokal funktioniert.

Super Mario Maker

Letztes Jahr im September erschien für die Wii U der Super Mario Maker, indem die Spieler eigene Level kreieren und spielen konnte. Überraschenderweise kündigte Nintendo bei der 3DS Direct einen mobilen Ableger für den Nintendo 3DS an.

Super Mario Maker für den Nintendo 3DS soll nahezu eine unbegrenzte Anzahl an „Super Mario“-Level besitzen und erscheint mit fast allen Werkzeugen der Wii U-Version. Zusätzlich gibt es interaktive Lektionen um den Titel in kurzer Zeit zu erlernen und kreative Level zu bauen. Ganz neu in der 3DS-Version ist das gemeinsame Team-Level erstellen mit Freunden. Hier können unvollständige Level lokal übertragen werden. Zwar können die 3DS-Level nicht Online geteilt werden, aber man hat jeder Zeit Zugriff auf alle erstellten Level der Wii U-Version. Außerdem gibt es bereits zu Release 100 Level mit neuen Herausforderungen direkt von Nintendo erstellt. Werden alle Münzen oder Gegner besiegt, gibt es besondere Belohnungen.

Super Mario Maker erscheint voraussichtlich am 2. Dezember.

Poochy & Yoshi’s Woolly World

Letztes Jahr im Juni erschien mit Yoshi’s Woolly World ein Jump ’n Run der besonderen Art. Mit der Fähigkeit Wolle zu schlucken und somit weitere Wege und geheime Gegenstände zu finden, brachteNintendo ein bisschen Abwechslung in das Genre. Nun kündigte Nintendo auf der 3DS Direct einen weiteren Teil für den Nintendo 3DS an.

Poochy & Yoshi’s Woolly World beinhaltet neue Funktionen, sowie alle Level der Wii U-Fassung. Zusätzlich gibt es neue Level mit Yoshi’s Freund Schnuffel. In diesen Leveln müssen gute zeitliche Sprünge ausgeführt werden, damit Schnuffel Juwelen und Schnuffelchen auf dem Weg ins Ziel einsammelt. Schnuffelchen sind kleine Helfer, welche die Gegenden von Geheimnissen und Sammelobjekten anzeigen.

Außerdem arbeitet Nintendo mit dem Stop-Motion-Studio „Dwarf“ zusammen, um 30 animierte Kurzfilme mit Yoshi und Schnuffel zu produzieren, welche in der Nintendo 3DS-Version enthalten sein werden.

Zusätzlich wird es auch noch ein Woll-amiibo zu Schnuffel geben, welches zusammen mit dem Spiel am 3. Februar 2017 erscheinen wird. Hierzu wird es außerdem ein Bundle geben.

StreetPass Mii-Lobby

Mit einem neuen Update wird eine Ruckzuck-Lobby mit optimiertem StreetPass-Spielverlauf hinzugefügt. Nutzer von StreetPass Mii-Lobby Premium können sich zudem über eine neue Warteschlangen-Funktion freuen. Bisher konnten bis zu 10 Mii-Charaktere am Eingang warten, so können nun bis zu 100 Mii-Charaktere am Eingang warten. Für je 2,99€ erscheinen fünf neue StreetPass-Spiele: Mii-Autorennen, Mii-Börse, Mii-Kantine, Mii-Expedition und Mii-Ninjas. Diejenigen, die das „StreetPass Mii-Lobby“-Update auf ihre Konsole herunterladen, bekommen entweder Mii-Autorennen oder Mii-Börse kostenlos und erhalten die restlichen vier Spiele im Paket zum Preis von 8,99€. Die Spiele sind sofort verfügbar.

Ever Oasis

Ever Oasis wurde bereits auf der diesjährigen EA in Los Angeles für den Nintendo 3DS angekündigt. Hinter dem Titel stecken große Namen: Produzent Koichi Ishii von Grezzo, welcher bereits bei Final Fantasy mitgewirkt hat. Das Design der Charakter stammt von Illustrator Yoshinori Shizuma. Die Geschichte spielt in einer Wüstenlandschaft, die erkundet und nach Höhlen abgesucht werden will. In der Mitte der Wüste liegt eine Oase, welche von zahlreichen Reisenden besucht wird. Verbündete mit verschiedenen Waffen und einzigartigen Fähigkeiten unterstützen den Spieler auf seinem Abenteuer und stärken sein Team. In der Wüste können Gegenstände gefunden werden, welche wiederum an Reisende weiterverkauft oder zu anderen Objekten weiterverarbeitet werden können. Ever Oasis erscheint 2017.

Rhythm Paradise Megamix

Am 21. Oktober erscheint die außergewöhnliche Sammlung an Rhythmusspielen für den Nintendo 3DS im Handel, sowie im Nintendo eShop. Der Spieler kann bei vielen Stücken zwischen englischen und japanischen Soundtracks auswählen. Ab sofort ist im Nintendo eShop eine Demo verfügbar, mit der alle Neugierigen sofort ihr Rhythmusgefühl testen können.

Tank Troopers

Bei Tank Troopers werden „Trooper“ in einen Panzer geladen und erhalten somit Spezialfähigkeiten. Somit können gegnerische Panzer eingefroren, mit Farbschüssen die Sicht gesperrt oder mit Elektroangriffen lahmgelegt werden. Tank Troopers enthält einen Multiplayermodus für sechs Spieler und eine Download-Spiel-Funktion, die das drahtlose Spielen im Multiplayermodus mit nur einem Exemplar des Spiels ermöglicht. Tank Troopers erscheint 2017 im Nintendo eShop.

Hyrule Warriors: Legends

Das dritte Paket an Zusatzinhalten „Phantom Hourglass & Spirit Tracks“ ist bereits nach der Nintendo 3DS Direct erschienen. Nötig dafür ist ein Software-Update, welches anschließend das Paket im Zusatzinhalte-Menü des Spiels bereitstellt. In dem Paket sind Toon-Zelda als neuer Charakter, eine neue Waffe – der Sandstab – für Toon-Link, eine neue Karte im Adventure-Modus, sowie 15 neue Kostümteile für die Feen-Gefährten enthalten.

Animal Crossing: New Leaf

Im Herbst erhält der Titel Animal Crossing: New Leaf ein neues Update, welches die amiibo der „Animal Crossing Collection“ und einige weitere amiibo in das Spiel integriert. Außerdem erscheinen am 11. November 50 neue „Animal Crossing“-amiibo-Karten mit Tieren, welche noch nie im Spiel aufgetaucht sind. Animal Crossing: New Leaf Welcome amiibo! erscheint am 25. November. Diese Version enthält bereits das Update und eine amiibo-Karte liegt dabei. Weitere Informationen gibt es für das im Herbst angekündigte „Animal Crossing Direct“.

Pokémon Sonne & Mond

Einige Pokémon der Alola-Region besitzen eine Regionalform, da sie sich an ihre Umwelt angepasst haben, z.B. Rattfratz. Ein weiteres neues Element, sind die Z-Attacken, welche Pokémon einsetzen können, wenn das entsprechende Pokémon und der Trainer gemeinsam ihre maximale Stärke einsetzen. Die Art der Z-Attacke hängt vom Z-Kristall ab, welches der Spieler dem Pokémon gegeben hat.

Diejenigen, welche Pokémon Sonne & Mond kurz vor Verkaufsstart am 23. November kaufen und ihre Nintendo 3DS Handheld-Konsole bis zum 11. Januar 2017 mit dem Internet verbinden, erhalten im Spiel ein besonderes Mampfaxo mit Relaxonium Z, welche die spezielle Z-Attacke „Schluss mit lustig“ ausführen lässt. Weitere Informationen dazu gibt es hier.

Zusätzlich erscheint am 23. November eine Solgaleo und Lunala Limited Edition zum New Nintendo 3DS XL. Diese wird die Spiele nicht enthalten. Eine Nintendo 2DS Special Edition mit entweder vorinstalliertem Pokémon Sonne oder Pokémon Mond erscheint zusätzlich.

Picross 3D Round 2

Mit Pokémon Picross und My Nintendo Picross: The Legend of Zelda: Twilight Princess sind bereits zwei Ableger der berühmten Knobelreihe für den Nintendo 3DS erschienen. Im neusten Teil Picross 3D Round 2 können Würfel mit zwei Farben statt nur einer bemalt werden. Durch sind die versteckten Objekte komplexer denn je. In über 300 Knobelaufgaben müssen die Spieler über die Zahlen auf Würfeln versteckte Formen finden. Nintendo-Figuren basierende Aufgaben können durch das Einscannen von kompatible amiibo gelöst werden. Picross 3D Round 2 erscheint am 2. Dezember im Handel als auch im Nintendo eShop. Wer hingegen nicht warten kann, kann sich auf das ursprüngliche Picross 3D, welches auf dem DS erschienen ist, im Nintendo eShop der Wii U freuen.

Mario Party: Star Rush

Bei der Toad-Tour bewegen sich alle Spieler frei auf einem offenen Spielfeld. Wer den Bossgegner als erstes erreicht, beginnt sofort ein Mini-Spiel, an dem andere Spieler ebenfalls teilnehmen können, sobald sie das entsprechende Feld erreichen. Alle Spieler starten zwar als Toad, aber es gibt jede Menge Verbündete aus dem Pilz-Königreich auf dem Spielfeld, sich einem Spieler anzuschließen. Sieben Modi sind im Spiel enthalten, u.a. das rasante Münzenrennen und „Vor und zurück“, in dem Spieler drei Spielsteine auf die gegnerische Hälfte befördern müssen. Mario Party: Star Rush ist mit den amiibo der „Super Mario Collection“ kompatibel. Zusätzlich erscheint eine kostenlose Software Mario Party: Star Rush – Party Guest, mit der bis zu vier Spieler alle Multiplayermodi mit nur einem Exemplar des Spiels spielen können. Mario Party: Star Rush, sowie „Party Guest“ erschienen am 7. Oktober in Europa. Am gleichen Datum erscheinen die amiibo Buu Huu, Donkey Kong, Rosalina und Wario. Am 4. November folgen Waluigi, Diddy Kong und Daisy.

Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit (und Dragon Quest VIII)

Dragon Quest VII erschien bereits 2000 in Japan bzw. 2001 in Nord-Amerika für die PlayStation. Nun wurde der Titel für den Nintendo 3DS runderneuert und um viele Stunden zusätzlicher Inhalte erweitert. Per StreetPass-Funktion können Transittafeln getauscht werden, um Zugriff auf spezielle Höhlen und Items erlangen. Die Tafeln werden online veröffentlicht und ermöglichen den Spielern, auf neue Klassen, neue Monster und neue Höhlen zuzugreifen. Beim Erwerbe der eShop-Version gibt es außerdem ein kostenloses Home-Menü-Design. Dragon Quest VII: Fragmente der Vergangenheit erscheint am 16. September exklusiv für den Nintendo 3DS. Auch Dragon Quest VIII: Die Reise des verwunschenen Königs hat endlich einen europäischen Releasetermin: Anfang 2017.

Neues von Drittanbietern

Phoenix Wright: Ace Attorney – Spirit of Justice erscheint am 8. September im Nintendo eShop

Sonic Boom: Feuer und Eis erscheint am 30. September im Handel

Im Winter erscheint Shin Megami Tensei IV: Apocalypse

7th Dragon III Code: VFD erscheint ebenfalls im Winter

Nindie

Im September erscheint wöchentlich ein Nindie-Titel im Nintendo eShop. Alle Titel besitzen in ihrer ersten Verkaufswoche einen Rabatt von 10%. Zum Aufgebot gehören:

Axiom Verge (Wii U): 1. September

(Wii U): 1. September Jotun: Valhalla Edition (Wii U): 8. September

Edition (Wii U): 8. September Severed (Wii U): 22. September (die Nintendo 3DS-Version erscheint später)

(Wii U): 22. September (die Nintendo 3DS-Version erscheint später) Azure Striker Gunvolt 2 (Nintendo 3DS): 29. September

(Nintendo 3DS): 29. September Noitu Love: Devolution (Nintendo 3DS + Wii U): September

Wer noch mal die gesamte Nintendo 3DS Direct anschauen möchte, findet das Video hier:

Quelle: Nintendo PM