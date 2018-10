Nine Dots Studio gibt einen ersten Ausblick auf Outward

Deep Silver und Nine Dots Studio kündigen heute einen Stream für das mit Spannung erwartete Open-World-RPG an. OUTWARD erscheint im März 2019 auf der PlayStation 4, der Xbox One Gerätefamilie, inklusive Xbox One X, und dem PC.

OUTWARD ist ein Open-World–RPG, welches der Spieler alleine oder mit Freunden entweder online oder lokal im Splitscreen-Modus, spielen kann. Zum ersten Mal gibt Nine Dots Studio einen Ausblick auf die Abenteuer, die die Spieler in OUTWARD erwarten.

Der Stream kann hier am Samstag um 09:00 PM CEST (21:00 deutscher Zeit) angeschaut werden: https://store.steampowered.com/sale/deepsilver/

In OUTWARD wurde der Spieler nicht von einer Prophezeiung erwählt. Der Spieler ist ein Abenteurer, Reisender und Entdecker. Doch vor allem ist er eines. Verwundbar! Das Spiel kombiniert Erzählelemente mit den Survival-Elementen des Spiels. Der Spieler kann versagen! Doch dies führt nicht unweigerlich zum Ende der Geschichte. Viel mehr gibt es ihr einen neuen, zu entdeckenden Abschnitt. Ein einzigartiges Magiesystem, spannende Kämpfe und das Meistern der zum Überleben notwendigen Fähigkeiten sind die Schlüsselelemente im Fantasy-RPG.

Der Spieler kann buchstäblich den Abenteurergeist in sich wecken!

Spielübersicht