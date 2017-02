NieR: Automata – Neuer Gameplay-Trailer

Square Enix hat einen neuen Gameplay-Trailer zum kommenden Spiel NieR: Automata veröffentlicht. Das Video zeigt die spektakulären Kämpfe und Waffengattungen des am 10. März in Deutschland erscheinenden Action-Rollenspiels.

Im Spiel nutzt die Protagonistin 2B vier Waffenarten: Kurzschwerter, Großschwerter, Speere und Armschienen. Zwischen diesen kann während einer Kombo jederzeit gewechselt und so die Effektivität der Attacken maximiert werden. Spieler können außerdem ein umfangreiches Waffenarsenal freischalten und das Pod-Unterstützungssystem verbessern, um noch stärkere Angriffe zu nutzen.

NieR: Automata erscheint zum Release am 10. März für PS4 in einer Day One Edition, die neben dem Spiel ein Wendecover und sechs zusätzliche Bonus-DLCs enthält und zur unverbindlichen Preisempfehlung von 69,99 EUR erhältlich ist. Zum gleichen Preis wie die Day One Edition ist für PS4 auch eine Limited Edition erhältlich, die statt des Wendecovers ein exklusives SteelBook enthält. Eine PC-Version des Spiels erscheint ebenfalls 2017.