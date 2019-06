New Super Lucky’s Tale – Neuerungen der Switch-Version

In einem neuen Video zeigen Playful Studios die Neuerungen in der Switch-Version von New Super Lucky’s Tale. Der 3D-Adventure-Platformer erschien erstmals am 7. November 2017 – damals für PC, PlayStation 4 und Xbox One. Im Herbst 2019 soll das liebenswerte Spiel nun auch für die Nintendo Switch auf den Markt kommen.

Die Neuauflage mit dem beliebten Fuchs Lucky in der Hauptrolle bietet unter anderem ein verbessertes Leveldesign. Darüber hinaus erhielt auch die Graphik, die Kamera sowie der Sound eine Überarbeitung. Neu ist zudem das „New“ im Titel des Spiels „New Super Lucky’s Tale“.

Das folgende Video präsentiert anhand des ersten Levels einige der Neuerungen im direkten Vergleich mit der ursprünglichen Version.