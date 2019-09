Neues Video zeigt die „Xbox Game Bar“ Funktion

Die Xbox Game Bar ist ein anpassbares, in Windows 10 integriertes Gaming-Overlay. Das Overlay funktioniert mit den meisten PC-Spielen und ermöglicht dem Nutzer den sofortigen Zugriff auf Widgets für die Bildschirmaufnahme und -freigabe, das Finden neuer Teammitglieder mit LFG und das Chatten mit Xbox-Freunden über die Xbox-Konsole, Smartphones und PC. Alles, ohne das Spiel zu verlassen. Drückt dazu die Tasten Win+G um loszulegen.

Xbox Game Bar – Was geht damit?

Die Windows 10 Funktion dürfte die meisten an Steam erinnern. Diese wird auch über eine Tastenkombination aufgerufen, ohne aus dem Spiel zum Desktop zu wechseln. Über dieses Overlay können Spielaufnahmen erstellt und hochgeladen werden. Das Kreieren von Memes ist möglich und das Kommunizieren über die Plattformen Xbox, PC und Smartphone. Dies ist praktisch für Spiele wie Sea of Thieves oder das aktuelle Gears 5, dass auf plattformübergreifendes Multiplayer Gameplay aufgebaut ist.

Im Frühjahr ging die Game Bar erstmalig im Inside Programm an den Start. Mit dem nun veröffentlichten Vorstellvideo möchte man neue Nutzer gewinnen. Es bietet sich außerdem an, die Spiele, welche auf Xbox und Windows 10 spielbar sind, auch am PC auszuprobieren. Darunter fallen die neuesten Exklusiv Titel wie, Forza Horizon 4, Gears 5 und Sea of Thieves.

Hier das Video zur Xbox Game Bar. Version 1809 oder höher wird vorausgesetzt.