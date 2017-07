Neues Video der Alpha 2.0 aus Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr

NeocoreGames veröffentlicht heute einen neuen Gameplay-Trailer für Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr, um den Release des Alpha 2.0 Patch anzukündigen.

Mit Unterstützung der treuen Community ist NeocoreGames den weiten Weg seit der Founding Campaign im Februar 2017 und dem Release der Alpha gegangen. Der Alpha 2.0 Patch ist ein weiterer und wichtiger Meilenstein in der Entwicklung von Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr. Der Entwickler aus Ungarn kündigt an, dass das grundlegende Gameplay bald fertig gestellt und nun die Zeit gekommen ist, um zusätzliche Inhalte und Features in das Spiel zu integrieren sowie die Performance des Spiels kontinuierlich zu verbessern.

Das wesentliche Ziel des Alpha 2.0 Patches ist das Balancing der verschiedenen Klassen und des gesamten Gameplays zu optimieren. Außerdem wurden neue Gegenstände hinzugefügt und die Grafikqualität deutlich verbessert. Des Weiteren kündigte NeocoreGames an, dass es eine exklusive Version von Warhammer 40.000: Inquisitor – Martyr auf der gamescom 2017 geben wird.

Alle weiteren Infos gibt es auf der Webseite des Spiels.