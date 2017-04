Ein neuer Renn-Modus für GTA 5 Online und diverse Rabatte wurden von Rockstar Games vorgestellt.

Man sollte glauben das Team von Rockstar Games habe erstmal genug von allem was mit GTA 5 zu tun hat, hat man laut Take2 dem Software-Hersteller und Publisher mittlerweile 75 Millionen GTA 5 Exemplare für PC, PlayStation 4, Xbox One, PlayStation 3 und Xbox 360 verkauft.

Dem ist aber nicht so und rasant geht es weiter mit einem neuen GTA 5 Online Modus, welcher für ein wenig Nostalgie sorgen soll. GTA 5 „Tiny Racers“ nennt sich der neue Renn-Modus, welcher euch aus der klassischen Vogelperspektive gegen eure Gegner fahren lässt. Mit Bonis und Power Up´s ala Mario Kart rast ihr gegen eure Kontrahenten auf verschiedenen Tracks und kämpft mit Waffengewalt um das Überleben und versuchst die Position 1 zu halten. Auch dieses Update wird völlig kostenfrei für alle Online-Spieler bereitgestellt und soll am 25. April live gehen.

Zudem sind nun für alle Spieler der Chaos-Maschine Duke O’Death Inhalte verfügbar. Dieser Inhalt bietet euch bis zum 01.05.2017, 25% Rabatt auf folgende Artikel:

Executive-Büros

Progen Itali GTB

Truffade Nero

Dewbauchee Specter

Karin Kuruma (gepanzert)

HVY Insurgent

Karin Technical

Benefactor-Limousine mit Bordgeschütz

Upgrades von Benny’s Körperpanzerung und

alle Munitionstypen

Zusätzliche 50 % auf Spezialfracht-Lagerhäuser oder bis zu 25% auf Büros gibt es oben drauf für alle Immobilien suchenden Spieler. Auch sind nun folgenden Spielobjekte für alle verfügbar:

Marshall-Monstertruck

Wasserflugzeug Dodo

Kraken-Tauchboot

Imponte Duke O’Death

Declasse Stallion

Blista Compact

Kriegsbeil

Spieler die diese Inhalte bereits erworben haben, bekommen Ihre digitale Kohle zurück verspricht Rockstar Games. Also wie ihr seht, gibt es weiterhin viel zu erledigen und Rockstar Games gibt weiterhin Vollgas.