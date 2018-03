Neuer Gameplay-Trailer zeigt Tropico 6 in voller Pracht und Größe

Es ist das Comeback des Jahres: El Presidente kehrt mit Tropico 6 zurück, um in Zeiten von politischen Wirrungen und Unruhen mit visionärer Politik, Weitsicht und Scharfsinn die Geschicke des Landes zu lenken. Dabei hat er nur die besten Absichten für sein Volk. Tropico 6 erscheint 2018 für Windows PC, PlayStation®4, Xbox One, Mac und Linux. Für Tropico 6 verspricht El Presidente das größte, schönste und beste Tropico aller Zeiten.

Der 6. Teil der beliebten Diktatoren-Simulation wird dank der aktuellen Unreal 4-Engine so lebensecht wie nie zuvor erstrahlen. Kalypso Media und Entwickler Limbic Entertainment wollen mit Tropico 6 die beliebte Serie mehr als nur schöner und größer machen: Neben vielen Neuerungen wird das Gameplay modernisiert, ohne die Seele Tropicos zu opfern. Natürlich ist auch der Serien-typische Humor und das karibische Flair auch beim sechsten Teil unverzichtbar. Der aktuelle Trailer der Alpha-Version gibt einen Ausblick auf den aktuellen Entwicklungs-Stand von Tropico 6:



Auch das Entwicklerteam ist neu: Mit Limbic Entertainment aus Langen wird erstmals ein deutscher Entwickler die tropicanischen Inseln zum digitalen Leben erwecken und viele neue ausgefeilte Ideen mitbringen, ohne den Kern der heiß geliebten Serie zu vernachlässigen.

Inseln? Richtig gelesen. In Tropico 6 wird Spielern nicht nur eine Insel zur Verfügung stehen, sondern eine weitläufige Inselgruppe, was viele neue strategische Möglichkeiten eröffnet. Erstmals wird es auch Brücken und weitere neue Möglichkeiten des Transports geben.

Darüber hinaus lassen sich in Tropico 6 die eigenen Inseln mit Weltwundern und internationalen Sehenswürdigkeiten verschönern. Das ist schließlich das Mindeste, was El Presidente verdient hat! Auch bei den Missionen geht es wieder typisch tropicanisch zu. Der Serien-typische Tropico-Humor wird auch in Tropico 6 nicht zu kurz kommen. Und auch musikalisch wird wieder nur das Beste an karibischen Klängen geboten werden.

Features: