Neue Trailer zu Deliver Us The Moon und The Falconeer

Wired Productions veröffentlicht heute neue Trailer zu den zwei kommenden Spielen Deliver Us The Moon (PS4/Xbox One/Nintendo Switch) und The Falconeer (PC/Xbox One).

Deliver Us The Moon – ‘Der Blackout’

Genau einen Monat vor dem PlayStation 4- und Xbox One-Launch des Sci-Fi-Thrillers Deliver Us The Moon geben Wired Productions zusammen mit den Niederländischen Entwicklern KeokeN Interactive einen Einblick in die Hintergrundgeschichte des Spiels. Der atemberaubende neue Trailer zeigt, was die Umstände zum Beginn des Spiels verursacht hat.

Eine normale Unterhaltung zwischen zwei Crew-Mitgliedern der Pearson Raumstation wird schnell zu einer panischen Diskussion, als einer der beiden Ingenieure eine Reihe an seltsamen Werten von der Mondoberfläche erhält…

Deliver Us The Moon landet am 24. April erstmals auf den Konsolen, zum Preis von €24.99 (UVP).

The Falconeer – Die “Mancer Order” – Fraktionstrailer

The Falconeer wird von Tomas Sala entwickelt und erscheint 2020 für Xbox One und PC. Die karge aber auch wunderschöne Welt voller mystischer Orte, versunkener Geheimnisse auf dem Grund der Ursee und sich bekriegender Fraktionen lädt Spieler zum Erkunden ein.

Der Imperiale Thron regiert über die gesamte nördliche Ursee, aber seine Macht ergibt sich aus den noblen Handelshäusern und alten Gesetzen, die alle auf der Unterstützung der Mancer Order basieren.

Die Mancer Order besitzt unglaubliches Wissen, das in riesigen Tresoren verschlossen ist. Diese Tresore werden von Administratoren und Händlern vor dem stetigen Fluss der Bewerber beschützt, die ebenfalls die Technologien der Order nutzen möchten.

Über Deliver Us The Moon

Angetrieben durch die Unreal 4 Engine spielt Deliver Us The Moon in einer nahen apokalyptischen Zukunft, in der die Ressourcen der Erde aufgebraucht sind und die Menschheit ihren Blick zu den Sternen richtet. Nationen schlossen sich zusammen, um die World Space Agency zu gründen – eine Organisation, die eine Lösung der Energiekrise finden soll. Ihre rettende Idee: Die Kolonialisierung des Mondes und die Erkundung seiner natürlichen Helium-3-Vorkommen, um der wachsenden Bevölkerung auf der Erde als Energiequelle zu dienen. Plötzlich und ohne Vorwarnung bricht die Kommunikation zum Mond ab und die Energiequelle ist verloren. Ohne Verbindung zum Mond verdunkelt sich die Erde und Jahre vergehen, bis sich die Regierungen erneut zusammenschließen, um eine neue Mission zu starten – die Energieversorgung soll wiederhergestellt werden und mit ihr die Hoffnung für die Menschheit.

Weitere Informationen gibt es auf https://www.deliverusthemoon.com/, Facebook und Twitter.

Über The Falconeer

Die Tiefen der großen Ursee verbergen Geheimnisse um längst vergessene Götter und Vorfahren.

The Falconeer ist ein “ocean-world” Fantasy-RPG, das sich komplett in der Luft abspielt. Über der großen Ursee erobern Spieler mit ihren bewaffneten Falken die Lüfte und erkunden die mysteriöse Welt und die Geschichten ihrer Einwohner.

Quelle: (PM)