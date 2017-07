Neue Staffel 2 Trailer zu Westworld und Stranger Things

Auf der Comic Con 2017 in San Diego wurden gleich mehrere neuer Trailer gezeigt. Zu den Highlights gehören zwei Serien, deren jeweils erste Staffel für weltweites Aufhorchen gesorgt haben: Westworld und Stranger Things. Zu beiden Serien wurden kürzlich neue Trailer aus dem Sack gelassen und sind wahre Klickmagneten auf Youtube.

Neben Dauerbrennern wie The Walking Dead und Game of Thrones sorgten besonders die beiden Serien Westworld und Stranger Things in den letzten Monaten für viel Gesprächsstoff.

Bereits am 27. Oktober geht die zweite Staffel von Stranger Things bei Netflix an den Start. Der Überraschungshit des Streaming-Anbieters feierte 2016 Premiere mit Staffel 1 und sorgte für enorme Einschaltquoten. Die Hommage an Science Fiction Filme der 80er Jahre spielt in Staffel 2 genau ein Jahr nach den Ereignissen aus Staffel 1. Will wird noch immer von düsteren Visionen verfolgt und als dann auch noch Elfie wieder auftaucht, nimmt das Unheil seinen Lauf.

Westworld, die Serienadaption des gleichnamigen Films aus den 70er Jahren und produziert von J.J. Abrams, bekommt ebenfalls eine zweite Staffel spendiert. Diese startet 2018 und dürfte, dem Trailer nach zu urteilen, ziemlich direkt an die Geschehnisse aus Staffel 1 anknüpfen. Also da, als der Park völlig aus dem Ruder lief und sich die Hosts über die Newcomer hermachten.