Neue Regeln für die Thousand Sons: Was werden diese zwielichtigen Gestalten können?

Mit der Kampagne von Psychic Awakening sind neben den Grey Knights endlich auch die Thousand Sons mit Aktualisierungen an der Reihe! Was Games Workshop bisher zu diesen durchsickern ließ haben wir hier für euch zusammengefasst:

Heute schauen wir uns den Teaser für die Thousand Sons im Buch Ritual of the Damned an und richten ein besonderes Augenmerk darauf, wie sie sich auf dem Spieltisch verhalten!

Die Thousand Sons

Perfide, platonisch und vorallem – Psionisch! Die Thousand Sons sind Meister im Wirken von Zaubern und an ihrer Spitze befindet sich einer der mächtigsten Zauberer aller Zeiten – Magnus the Red.

Dieser Orden, einst Loyal dem Imperator gegenüber, ist dem Chaos anheim gefallen und kämpft jetzt gegen die Streitmächte des Imperiums. Was sie abhebt von ihren blasphemischen Brüdern ist ihr Hang zur Magie, vererbt durch ihren Primarchen Magnus the Red – Ein furchteinflößender Magier, der sich dem Gott des Wandels Tzeentch verschrieben hat und in den Rang eines Dämonenprinzen aufgestiegen ist.

Doch wie wirkt sich besagte Magie auf dem Spieltisch aus? Wir schauen uns dafür die verschiedenen Kulte an, welche ihr euren Kontingenten zuweisen könnt. Also, los geht’s!

Cult of Time; Psikraft Time Flux: Ein Warpenergiewert von 5 und ihr dürft ein Modell aus einem Trupp in 6“ wiederbeleben, bei einem unmodifizierten Wurf von 9 oder mehr sogar W3. Bei diesem Zauber fallen einem sofort die Scarab Occult Terminators ein, welche plötzlich sehr viel interessanter geworden sind.

Cult of Duplicity; Kriegsherrenfähigkeit Duplicitous Tactician: Zu Beginn der ersten Runde dürft ihr W3 Einheiten und den Kriegsherren nach den Regeln der gewählten Einheiten neu aufstellen. Simpel und Interessant, ihr könnt eine Einheit aggressiver aufstellen, um so Druck aufzubauen oder defensiver, falls ihr nicht den ersten Zug bekommt. Interessanter wird diese Fähigkeit, wenn wir uns gleich die neue Gefechtsoption der Thousand Sons anschauen.

Cult of Change; Relikt Capricious Crest: So, das ist jetzt ein Relikt, welches unglaubliches Potential hat! Es kann euch in eurer Psiphase massiv unterstützen oder den Gegner in seiner erheblich bremsen. In 18“ Umkreis des Trägers dürft ihr einmal pro Zug entweder eine 1 zu einer 6 oder eine 6 zu einer 1 machen. Autsch!

Gefechtsoption (1CP) Risen Rubricae: Wer sich schon immer fragte, wie man 19 Warpflamer zum Gegner bekommt, der erhält hier eine mögliche Antwort! Für 1 Command Point dürft ihr einen Trupp Rubric Marines irgendwo auf dem Spieltisch aufstellen, jedoch mindestens 9“ von der gegnerischen Aufstellungszone und feindlichen Modellen entfernt. Kombiniert mit Duplicitious Tactician könnt ihr bei Bedarf defensiver platzieren, falls ihr nicht den ersten Zug habt.

Fazit: Die Thousand Sons bekommen ein paar nette Tricks und Spielereien, die sich definitiv sehen lassen können! Der Fokus auf Infanterie hat seinen Charme, denn wir durften lange keine Rubric Marines auf dem Spieltisch sehen. Doch wird das ausreichen, um jene Modelle wieder auf Feld zu bekommen? Wir sind gespannt!

Quelle: Warhammer Community

Bildquelle: Games Workshop