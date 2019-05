Pathfinder: Kingmaker Enhanced Edition und “Beneath The Stolen Lands” erscheinen am 6. Juni

In der neusten Erweiterung Beneath The Stolen Lands treffen tapfere Abenteurer auf den selbsternannten Beschützer Golarions und entdecken, welche Geheimnisse unter den Stolen Lands verborgen liegen. In einem wandelbaren Labyrinth, in dem nichts ist, wie es scheint, verteidigen die Spieler das Land gegen einen der tödlichsten Feinde, die ihr Unheil jemals in die Welt getragen haben.

“Beneath The Stolen Lands” Features

Das riesiges Verließ Tenebrous Depths kann über das Hauptmenü ausgewählt werden und entführt Spieler mit einer frisch erstellten Gruppe in ein schier unendliches rogue-like Abenteuer.

kann über das Hauptmenü ausgewählt werden und entführt Spieler mit einer frisch erstellten Gruppe in ein schier unendliches rogue-like Abenteuer. Der Pathfinder-Charakter-Editor bietet nahezu unendliche Möglichkeiten um die perfekte Gruppe zu erstellen und an den eigenen Spielstil anzupassen.

Jede Niederlage ist ein neuer Start. Wird die Abenteurergruppe in einer Schlacht ausgelöscht, werden Vorteile für den nächsten Durchgang freigeschaltet.

Je tiefer die Spieler in die Tenebrous Depths vordringen, desto mehr Gegenstände hält der Händler für sie bereit. Dieser Fortschritt bleibt auch nach dem Neustart des Dungeons bestehen.

vordringen, desto mehr Gegenstände hält der Händler für sie bereit. Dieser Fortschritt bleibt auch nach dem Neustart des Dungeons bestehen. Die Tenebrous Depths können auch mit dem Hauptcharakter und seinen Gefährten besucht werden, wenn die Spieler der Einladung des mysteriösen Beschützers Golarians folgen.

Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Edition

Basierend auf dem Feedback und den Vorschlägen der Spieler wurde die Originalversion von Pathfinder: Kingmaker um unzählige Erweiterungen und Funktionen verbessert.

Dazu zählen eine brandneue Charakter-Klasse, neue Fähigkeiten, neue Gegenstände und Waffen. Natürlich ermöglicht die Enhanced Edition neue Wege, um einen Charakter zu erstellen und natürlich tausende Korrekturen und Verbesserungen.

„Es ist immer schön und hilfreich, Feedback zu erhalten, um das Spielerlebnis von Pahtfinder: Kingmaker zu verbessern. Die Enhanced Edition bringt uns einen großen Schritt näher an das ultimative cRPG-Erlebnis“, so Oleg Shpilchevsky, Head Of Owlcat Games.

“Pathfinder: Kingmaker – Enhanced Edition” Features:

Kostenloses Upgrade für alle Pathfinder: Kingmaker -Besitzer

-Besitzer Zahlreiche neue Inhalte und Dutzende Quality-of-Live-Features

Neue Fähigkeiten und Wege, um einen Charakter zu erschaffen.

Eine brandneue Klasse: der Swordlord

Neue Gegenstände und Waffen

Verbesserte Spielbalance, besonders im ersten und in den letzten beiden Kapiteln

Verbessertes System zur Verwaltung des eigenen Königreichs, sowohl in Bezug auf die Balance als auch auf Benutzerfreundlichkeit

Mehr Abwechslung bei zufälligen Begegnungen auf der Weltkarte

Tausende Korrekturen und Verbesserung

Pathfinder: Kingmaker entführt Spieler in die Weiten der Gestohlenen Lande, gefährliche und düstere Landstriche, deren Namen in den Herzen der Pathfinder-Fangemeinde verewigt sind. Das digitale Rollenspiel lässt diese Fans an bekannte Orte der Serie reisen, berühmte Charaktere treffen und schickt sie gleichzeitig in ein neues Abenteuer voller tödlicher Feinde und unvorhergesehener Wendungen. Spieler können in Pathfinder: Kingmaker das heroische, tiefgreifende Fantasy-Universum der Pen & Paper-Vorlage auf völlig neue Art erleben.



Pathfinder: Kingmaker fordert die Spieler heraus, beides zu sein: Abenteurer und Herrscher. In der rauen Wildnis wartet ein Königreich darauf, von mutigen Recken geformt zu werden. Das umfangreiche Herrschaftssystem ist dabei mehr als ein einfaches Burgenbau-Element. Jedes Königreich spiegelt, basierend auf den Entscheidungen der Spieler, ihrer Allianzen und Feindschaften, ihrer Führungsstärke und –stils ,den Charakter seines Herrschers wider.

