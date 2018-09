Pete Hines hat erste Infos zu PS5 und Xbox Two

Bis jetzt kursierten nur Gerüchte über die neuen Konsolen. Bethesda Executive Pete Hines, hat angeblich erste Informationen zu den next Gen Konsolen erhalten wie er in einem Interview verriet.

Ob die beiden neuen Konsolen von Sony und Microsoft wirklich PS5 und Xbox Two heißen werden ist eher fraglich, zumindest bei der Xbox könnte da durchaus eine andere Namensgebung stattfinden. Echte Informationen über die nächste Generation der Spielekonsolen gab es allerdings noch keine. Nun hat sich der Executive Director von Bethesta Pete Hines in einem Interview zu Wort gemeldet und ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert.

Welchen Leistungssprung wird es geben?

„Ich bin sehr gespannt, wie sie aussehen und was neu ist“, so Pete Hines gegenüber Yahoo. „Ich habe das Privileg, bereits einige Sachen zu wissen, über die ich natürlich nicht reden kann. Aber da ist noch eine Menge, die ich nicht weiß. Beispielsweise, wie die Konsolen aussehen werden. Und viel wichtiger noch, welchen Sprung wir erwarten können. […] Was wirklich am Ende zählt, ist, was die Entwickler davon halten. Was brauchen sie und welche Power und Features wollen sie?“

Hines betont zudem: Dass die Sprünge zwischen den Generationen sehr unterschiedlich ausfielen. Während der Wechsel von Playstation 2/Xbox zu Playstation 3/Xbox 360 aufgrund der neuen HD-Auflösung gigantisch war, war der Sprung zu Playstation 4 und Xbox One dann nur noch einer vergleichsweise kleiner mit einigen Verbesserungen.

Echte Informationen konnte man Ihm also leider nicht entlocken, dafür hätte er vermutlich auch Ärger mit Sony und Microsoft bekommen. Aber immerhin ein weiteres Lebenszeichen für die nächste Konsolen Generation. Wie groß der Leistungssprung diesmal wird bleibt also noch abzuwarten.

Quelle: Yahoo