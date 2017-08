Netflix – Marvel’s The Defenders ab sofort online!

Soeben ist die hauseigene Serie „Marvel’s The Defenders“ auf Netflix online gegangen. The Defenders ist ein avenger ähnliches Team, das aus Helden in New York besteht. Hier kommen DareDevil, Jessica Jones, Luke Cage und Iron Fist zusammen. Jeder von ihnen hat ebenfalls eine eigene Serie auf Netflix. Marvel’s The Defenders hat 8 Folgen die ca. 55 Minuten lang sind.

Aus gegeben Anlass wurde gestern ein dritter Trailer veröffentlicht. Dieser legt den Fokus auf die gefährliche Alexandra (gesp. Sigourney Weaver), mit der es die Gruppe zu tun bekommt. Doch auch das erste Kennenlernen unter den Helden erweißt sich als schwierig.

Hier ist der Gänsehaut bringende Trailer!