Netflix – Marvel’s Daredevil Staffel 3 erster Teaser online

Am gestrigen Abend wurde auf den Netflix Kanälen auf YouTube ein Teaser zu Marvel’s Daredevil Staffel 3 veröffentlicht. Zu sehen ist der Teufel von Hell’s Kitchen in einem Beichtstuhl. Dabei erfahren wir, dass unser Held nicht länger die Person Matt Murdock sein kann und lieber als Daredevil bekannt ist, um so für die Gerechtigkeit zu sorgen!

Was erwartet uns in Marvel’s Daredevil Staffel 3?

Es ist noch kaum etwas offiziell bestätigt. In der End-Credits Szene von The Defenders sahen wir, dass Daredevil überlebt hat und in einem Raum mit Kreuz und Nonne liegt. Außerdem wird darüber spekuliert, ob nun Bullseye in die Serie aufgenommen wird und als Hauptschurke für die dritte Staffel dient.

Marvel’s Daredevil Staffel 3 soll noch dieses Jahr auf Netflix starten.