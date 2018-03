Netflix – Luke Cage ist bereit für die zweite Runde! Teaser-Trailer

Netflix hat vor kurzem einen Teaser zur zweiten Staffel Luke Cage veröffentlicht. Luke alias Powerman macht darauf aufmerksam, dass er unzerstörbar ist. Kugeln können ihn nicht stoppen und schon gar kein Feuer.

Was bisher bei Luke Cage geschah:

Seinen ersten Auftritt hatte er an der Seite von Jessica Jones in ihrer ersten Staffel. Prompt folgte seine eigene Serie, in der er gegen Cottonmouth und Diamondback kämpfen musste. Seit her ist er für Yorker’s Stadtteil Harlem ein Held. Doch nicht nur Harlem braucht ihn, die ganze Stadt braucht ihn! Als es soweit war, sah man ihn neben DareDevil, Iron Fist und Jessica Jones im Gefecht gegen „Die Hand“.

Luke Cage Staffel 2 ist ab 22. Juni auf Netflix verfügbar.