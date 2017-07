Need for Speed Payback – Neuer Trailer veröffentlicht

EA und Ghost Games haben einen neuen Trailer zu Need for Speed Payback veröffentlicht. Das Video zeigt bisher unbekannte Details zum tiefgehenden Tuning-System. Erstmals in der Geschichte der Reihe stellen die Entwickler ‚Schrottteile‘ im Spiel vor, mit denen Spieler Vintage Autos von der Schrottkarre über den Serienwagen zum einzigartigen Supercar aufbauen können.

Need for Speed Payback wird weltweit am 10. November für Xbox One, PlayStation 4 und auf Origin für PC erhältlich sein.