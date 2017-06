NBA Live 18 Enthüllung – Trailer: The One

Nachdem EA Sports im letzten Jahr eine Pause bei NBA Live einlegte, wird die Basketball-Simulation in diesem Jahr zurückkeren und versuchen es mit der Konkurenz NBA 2K aufzunehmen. Auf der Veranstaltung EA Play kündigte man nun The One an. The One wird ein Karrieremodus sein in dem man einen eigenen Superstar erstellen kann und mit diesem neben einer NBA-Karriere auch auf den Straßen sich mit der Community und NBA-Legenden messen kann.

Die beiden Ankündigungstrailer zu NBA Live und The One findet ihr hier und hier.

NBA Live 18 wird noch in diesem Herbst für Playstation 4 und Xbox One veröffentlicht werden. Um einen ersten Eindruck von NBA Live 18 zu bekommen wird man eine kostenlose Demo im August veröffentlichen.