Naruto to Boruto: Shinobi Striker – Gameplay Video zeigt den Missionsmodus

Nachdem Bandai Namco im April mit Naruto to Boruto: Shinobi Striker das neueste Spiel der beliebten Naruto-Serie angekündigt hat, gibt es nun endlich ein ausführliches Gameplay-Video.

Dieses entstand im Rahmen der diesjährigen Animation-Comic-Game in Hong Kong und zeigt den Missionsmodus. Unter anderem bekommen Fans so einen ersten Eindruck vom Kampfsystem des Spiels und dürfen sogar einen Blick auf den Bosskampf gegen den Ichibi sehen.

Das Spiel aus dem Hause Soleil soll hierzulande noch nächstes Jahr für PlayStation 4, Xbox One und PC erscheinen. Ein genaues Releasedatum gibt es allerdings noch nicht. In der Zwischenzeit erscheinen im Westen am 25. August jedoch die Spielesammlungen Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Trilogy sowie Naruto Shippuden: Ultimate Ninja Storm Legacy.