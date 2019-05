AVM MyFRITZ!App für iOS

Apple-Nutzer können ab sofort die MyFRITZ!App in der Version 2.0 kostenlos für iPhone und iPad herunterladen. Die App wurde komplett überarbeitet und bietet nun ein neues, intuitives Design. So können Anwender von zuhause und unterwegs einfach und komfortabel Nachrichten auf dem Anrufbeantworter abhören, Smart-Home-Geräte steuern oder auf angeschlossene USB-Speicher zurückgreifen. Außerdem informiert die App via Mitteilung in Echtzeit über entgangene Anrufe, neue Sprachnachrichten und Ereignisse im Heimnetz. Für die Einrichtung der App genügt eine WLAN-Verbindung mit einer FRITZ!Box. Die überarbeitete MyFRITZ!App steht ab sofort im App Store von Apple zum Download bereit. MyFRITZ! lässt sich auch mit Android oder Webbrowser nutzen.