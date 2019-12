Release Termin für MY HERO ONE’S JUSTICE 2 veröffentlicht

BANDAI NAMCO Entertainment kündigt heute den Veröffentlichungstermin von MY HERO ONE’S JUSTICE 2 an: Der Kampf um Gerechtigkeit wird am 13. März 2020 auf PlayStation 4, Xbox One und PC fortgeführt.

Neben den vier neuen Charakteren Sir Nighteye, Fat Gum, Mr. Compress und Twice, beinhaltet das Spiel neue 2-vs-2-Kämpfe, zerstörbare Umgebungen in bestimmten Kämpfen, sowie das Team Plus Ultra, welches SpielerInnen außergewöhnliche Attacken bei der Nutzung von bestimmten Team-Kombos erlaubt.

Wenn Fans MY HERO ONE’S JUSTICE 2 jetzt vorbestellen, erhalten sie einen exklusiven Charakter, Nomu, und früheren Zugang zu zwei weiteren Charakteren, die bald bekannt gegeben werden. Zusätzlich kann die limitierte Plus Ultra Edition erworben werden, die eine exklusive 20 cm Figur, einen Kunstdruck, ein Steelbook, zwei Schlüsselbänder, eine Brosche und das Spiel beinhaltet.

Quelle: Bandai Namco PM