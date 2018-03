MOTOGP18 erscheint im Juni

Das neue MOTOGP18 erscheint am 7. Juni für PlayStation4, Xbox One und PC via STEAM und kurze Zeit später für Nintendo Switch.



MOTOGP18 bietet Spielern den offiziellen Inhalt der 2018 MotoGP Season sowie exklusive, verbesserte Features, die ein neues Level an Realismus und Tiefe ermöglichen. Die Serie nutzt mit dem neuesten Ableger erstmals die Unreal Engine.

Pau Serracanta, Managing Director bei Dorna Sports S.L: “Wir sind extrem stolz darauf Milestones neues MOTOGP18 anzukündigen. Nicht nur aufgrund der neuen, unglaublichen Features und Verbesserungen, welche durch die Unreal Engine ermöglicht werden, sondern auch, weil es Spieler in die nächste spannende Phase der eSport Championship führt. Das Debut im Jahre 2017 war ein lautstarker Erfolg und baute das Fundament für eine Zukunft voller spannender Entwicklungen und Möglichkeiten für alle kompetitiv-spielenden MotoGP-Fans!”

Schlüssel-Features:

Die offizielle 2018 MotoGP Season , mit allen Fahrern, dem offiziellen Roster von MotoGP, Moto2, Moto3, dem Red Bull MotoGP Rookies Cup und allen offiziellen 19 Strecken, inklusive dem neuen Buriram International Circuit in Thailand.

, mit allen Fahrern, dem offiziellen Roster von MotoGP, Moto2, Moto3, dem Red Bull MotoGP Rookies Cup und allen offiziellen 19 Strecken, inklusive dem neuen Buriram International Circuit in Thailand. Originalgetreue Umsetzung der Fahrer , Strecken und Bikes , dank dem Drone Scanning System. Originalgetreuer Nachbau aller Streckendetails und 3D-Scan-Technologie, um die Gesichter der echten MotoGP Fahrer im Spiel darzustellen.

der , und , dank dem Drone Scanning System. Originalgetreuer Nachbau aller Streckendetails und 3D-Scan-Technologie, um die Gesichter der echten MotoGP Fahrer im Spiel darzustellen. Exklusive, verbesserte Features , wie: neue Cut Scenes, der Beobachter-Modus und brandneue interaktive Tutorials, um das Spielerlebnis so tief wie noch nie zu gestalten.

, wie: neue Cut Scenes, der Beobachter-Modus und brandneue interaktive Tutorials, um das Spielerlebnis so tief wie noch nie zu gestalten. Verbesserte KI , Bike-Physik sowie Kollisionssystem mit der Einführung von Fahrassistenten, um eine unterhaltsame Simulation auf jedem Level zu garantieren.

, sowie mit der Einführung von Fahrassistenten, um eine unterhaltsame Simulation auf jedem Level zu garantieren. Neues skalierbares Schadensmodell und Reifen-Management-System .

und . Ein ansprechender Karrieremodus, vom Red Bull MotoGP™ Rookies Cup bis zur MotoGP™-Klasse, inklusive eins innovativen Bikes-Entwicklungs-Setups, mit der die Performance des Motorrads signifikant gesteigert werden kann, sowie die MotoGP™ ID, um den Fortschritt zu dokumentieren.

