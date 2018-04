Moonlighter: Action-Rollenspiel erscheint im Mai

Moonlighter heißt das neue Action-Rollenspiel der Digital Sun Games und 11 bit Studios (This War of Mine, Frostpunk). Ursprünglich über Kickstarter finanziert, soll es nun am 29. Mai 2018 für PC (via Steam, GOG.com etc.), Playstation 4 und Xbox One im jeweiligen Online Store erscheinen. Der Titel soll für 19,99 Dollar zu haben sein. Einen genauen Termin für die Nintendo Switch Version gab es noch nicht. In einer Zusammenarbeit mit Merge Games, soll es außerdem eine Box-Version sowie eine limited Edition für die Playstation 4 geben.

In dem Spiel übernehmt ihr die Rolle von Will. Ein abenteuerlustiger Ladenbesitzer, dessen Traum es ist ein großer Held zu werden. Deshalb zieht er Nacht für Nacht durch Dungeons und geht auf Beutejagd. Tagsüber verkauft ihr die Beute dann im Shop und verbessert eure eigene Ausrüstung.

Das Action-Rollenspiel wir zufallsgenerierte Dungeons bieten, indem ihr zahllose Items und Gegner vorfindet. Am Anfang verfügt ihr lediglich über 100 Goldmünzen und einer schwachen Ausrüstung. Überlebt man die nächtliche Dungeon Tour, wird man natürlich immer schlagkräftiger. Als Inspirationsquellen hat der Entwickler Spiele wie Rogue Legacy, The Binding of Isaac und The Legend of Zelda: The Minish Cap genannt.

Quelle: 11 Bit Studios