Monster Hunter World: Iceborne Beta für Konsole kommt

Im Vorfeld der weltweiten Veröffentlichung der riesigen Erweiterung Monster Hunter World: Iceborne für PlayStation 4 und Xbox One am 6. September bestätigte Capcom heute eine kommende Beta-Phase. In dieser Zeit können vier Quests zu Hause ausprobiert werden. Die Monster Hunter World: Iceborne Beta für PlayStation 4 ist von Freitag, den 30. August ab 09:00 Uhr MESZ bis 2. September 08:59 Uhr MESZ verfügbar. Danach folgt eine Beta-Phase für die Xbox One. Diese geht von Montag, 2. September ab 09:00 Uhr MESZ bis 5. September 08:59 Uhr MESZ. Schon einige Tage im Voraus lassen sich die jeweiligen Beta-Clienten vorab herunterladen. Das Hauptspiel Monster Hunter: World wird nicht benötigt, um die Beta spielen zu können.

Inhalt der Iceborne Beta

Noch cooler als zuvor können Monster Hunter und solche, die es werden wollen, vor der offiziellen Veröffentlichung von Monster Hunter World: Iceborne auf die Jagd gehen. In der Iceborne Beta sind folgende Monster zu jagen:

Groß-Jagras (Anfänger)

Banbaro (Fortgeschrittene)

Tigrex (Experten)

Und auch das mysteriöse Flagschiff-Monster des Spiels, Velkhana.

Wie bei allen Betas und Demos zu Monster Hunter Titeln stehen alle Waffentypen in den vier Quests sowie dem Trainingsbereich zum Ausprobieren bereit. Die Waffen bieten die neuen Iceborne -Features, sowie die neuen Fähigkeiten der Schleuder, darunter die Klammerklaue. Mit dem erstmaligen Abschluss jeder Quest erwerben Jäger insgesamt bis zu vier Belobigungs-Pakete, die ihnen nach Veröffentlichung in der Vollversion der Erweiterung Iceborne zur Verfügung stehen.

Monster Hunter World: Iceborne Release

Die kommende Erweiterung Iceborne erscheint weltweit am 6. September 2019 für das PlayStation 4 und die Xbox One, sowie im Januar 2020 für den PC.

Zum Spielen von Iceborne wird das Hauptspiel Monster Hunter: World benötigt. Einige Gameplay-Optionen wie die Schleuder- und Waffen-Updates sind sofort nach der Installation für alle Spieler verfügbar. Die neue Story und Quests stehen Spielern in Iceborne ab Jägerrang 16 und nach Abschluss der Hauptstory offen.

Für bestehende Monster Hunter: World-Spieler und Neueinsteiger gibt es eine Vielzahl an Vorbestell-Möglichkeiten. Vorbesteller können digital oder bei teilnehmenden Händlern zusätzlich das exklusive Yukumo-Rüstungsset erhalten. Besitzer von Monster Hunter: World können die Monster Hunter World: Iceborne Erweiterung als digitalen Download zum unverbindlichen Verkaufspreis von 39,99 € erhalten. Eine Digital Deluxe-Fassung, die sowohl die Erweiterung als auch eine Auswahl kosmetischer Items erhält, wird zum unverbindlichen Verkaufspreis von 49,99 € angeboten. Neueinsteiger greifen zur Monster Hunter World: Iceborne Master Edition für 59,99 €. Diese enthält sowohl das vollständige Originalspiel als auch die Iceborne-Erweiterung. Die Monster Hunter World: Iceborne Master Edition wird darüber hinaus am 6. September 2019 im Einzelhandel als physische Disc-Version erscheinen und ist ab sofort bei teilnehmenden Händlern vorbestellbar.

