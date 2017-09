Monster Hunter: World – Feedback der Jäger

Auf dem Youtube Kanal von Capcom Germany tauchte ein neues Video zu Monster Hunter: World auf. In diesem Video wurden einige Jäger interviewt, die in den Genuss kamen, die Demo auf der Gamescom 2017 in Köln anzuspielen. Unter den Befragten schlich sich auch der Chefredakteur Kevin K. von StreetPass Germany in das Video. Den Jägern gefällt der neue Titel der Monster Hunter Reihe. Des Öfteren wird dabei die schöne Grafik betont!

Monster Hunter: World soll Anfang 2018 erscheinen. Auf Amazon wurde das Spiel bereits für den 31. März 2018 festgelegt.

Hier ist das Video zu Meinungen über die Monster Hunter: World Demo.

Bildquelle: ingame footage Monster Hunter: World