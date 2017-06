Modern Warfare Remastered – Ab morgen auch einzeln erhältlich

Ziemlich überraschend hat EA ein Datum für die Call Of Duty: Modern Warfare Remastered Version aus dem Sack gelassen. Bisher gab es das Spiel, das seiner Zeit weltweit für Furore sorgte, nur in Kombination mit Call Of Duty: Infinity Ware im Bundle zu kaufen – und das auch nur als digitale Download-Version.

Bereits morgen, am 27.7.17, fällt dieser Bann. Dann nämlich steht Modern Warfare Remastered sowohl digital, als auch als Disc-Version bereit und kann ohne den Zwang von Infinity Warfare ergattert werden. Zumindest dann, wenn man eine Playstation 4 sein Eigen nennt. Die Standalone-Version für andere Plattformen soll dann zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen.

Gleichzeitig läutet der Release morgen dann auch die „Days of Summer“ ein. Innerhalb dieser Feiertage können sich Spieler über ein paar Geschenke, EP-Events und einer kostenlosen Bonus-Map für Modern Warfare freuen. Weitere Infos dazu sollen noch folgen.