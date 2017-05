Mixer – Neuer Xbox One Broadcast sorgt für Verwirrung!

Mixer wurde heute als neuer Broadcaster für Xbox One vorgestellt. Die App, die sich hinter dem Namen versteckt, ist jedoch Beam! Dies sorgte kurzweilig für Verwirrung in der Community, da vor kurzem erst Beam vorgestellt wurde. In einem aktuellen Video auf dem Xbox Kanal auf Youtube wird Stellung dazu bezogen. Hier entschied man sich einfach für eine Namensänderung. Mixer ersetzt Beam, jedoch nicht die Vorteile dessen Streaming-Service. Jenn McCoy und James Boehm vom Mixer Team erklären euch die Feinheiten der App. Xbox setzt alles daran, den Anbieter Twitch bei Xbox und PC abzulösen.