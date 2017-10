Mittelerde: Schatten des Krieges – Video des Kriegstreiber-Stamms veröffentlicht

Ein neues Video für Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint. Euch wird der Kriegstreiber-Stamm vorgestellt. Eine Fraktion die nur dafür existiert den Kampf zu leben.

In Schatten des Krieges gehören Orks jetzt Stämmen an, die von Oberherrn in mächtigen Festungen regiert werden. Der Kriegstreiber-Stamm ist eine Fraktion von Orks die die Kriegsführung verehren. Für einen Kriegstreiber-Ork ist jeder Augenblick, den er nicht im Kampf verbringt, ein verschwendeter Moment. Die größten Häuptlinge unter ihnen treiben eine blutige Schwade durch Mordor und metzeln dabei alles nieder, was sich ihnen in den Weg stellt. Das Spiel bietet ein spannendes System aus Missionen, Erkundung und einer dynamischen Ork-Gesellschaft mit vielfältigen Ork-Kulturen, unterstützt durch das erweiterte Nemesis-System. Die Kriegstreiber-Orks sind Meister des Krieges und im Kampf – sie suchen das Gefecht, genießen es und ehren Saurons Namen mit jedem gespaltenen Schild und jeder gewonnenen Schlacht.

Mittelerde: Schatten des Krieges erscheint ab dem 10. Oktober 2017 für Xbox One, Windows 10 PC, PlayStation 4 und PlayStation 4 Pro – sowie sobald verfügbar auch für Xbox One X.