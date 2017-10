Die sicherlich epische Fortsetzung zu Mittelerde: Mordors Schatten ist nun verfügbar. Wir haben für euch die Informationen zu den einzelnen Spiel-Versionen und das ist zum Ende hin alles andere als günstig.

Mittelerde: Schatten des Krieges setzt die eigentliche Geschichte von Mittelerde: Mordors Schatten, das über 50 Branchenauszeichnungen gewonnen hat, fort. Talion und Celebrimbor, bekannt als der Helle Herrscher, kehren zurück und müssen einen neuen Ring der Macht schmieden und sich in einer monumentalen Schlacht um Mittelerde gegen die tödlichsten aller Feinde stellen. Darunter auch Sauron und seine Nazgûl. Dieses Action-Rollenspiel (RPG) mit offener Welt baut auf dem Nemesis-System auf, über das jetzt Ork-Anhänger eingeführt werden, die komplett neue Geschichten aus Loyalität, Verrat und Rache ins Spiel bringen. Außerdem wurden massive Nemesis-Festungen hinzugefügt, die verschiedene Strategien erfordern, um dynamische Befestigungsanlagen zu erobern und persönliche Welten mit mehr Entscheidungen und Möglichkeiten als je zuvor zu erschaffen.

„Mit Mittelerde: Schatten des Krieges hat Monolith Productions seine innovative Technologie zur künstlichen Intelligenz in Form des Nemesis-Systems aus Mittelerde: Mordors Schatten weiter vorangetrieben, um so ein noch nie zuvor dagewesenes Spielerlebnis zu schaffen“, sagt David Haddad, President, Warner Bros. Interactive Entertainment. „Spieler von Mittelerde: Schatten des Krieges werden auf eine individuell gestaltete Welt treffen, die sich jede ihrer Aktionen merkt. In Kombination mit einer mitreißenden Geschichte wird dies Fans und neue Spieler sehr erfreuen.“

Das zwischen den Ereignissen von Der Hobbit und Der Herr der Ringe angesiedelte Mittelerde: Schatten des Krieges bietet ein spannendes System aus Missionen, Erkundung und einer dynamischen Ork-Gesellschaft mit vielfältigen Ork-Kulturen. Ork-Gegner gehören jetzt Stämmen an, deren Überherrn in ihren mächtigen Festungen die offene Welt beherrschen. Ork-Anhänger und Nemesis-Festungen bieten Spielern die Möglichkeit, über eigene Entscheidungen und Möglichkeiten im Rahmen des erweiterten Nemesis-Systems die dynamische Spielwelt auf völlig neue Weise zu erleben. Jeder Ork wird sich an jede Begegnung erinnern – sie können verschont, verwundet, rekrutiert oder verspottet werden – was sich auf die Gesellschaft und den Konflikt innerhalb Mordors auswirkt, dank des innovativen Nemesis-Systems.

„Wir haben unglaublich hart daran gearbeitet, Mittelerde: Schatten des Krieges in jeder Dimension zu erweitern, einschließlich der offenen Welt, den RPG-Systemen, der wesentlichen Gameplay-Elemente und natürlich der persönlichen Geschichten der Spieler, die durch das erweiterte Nemesis-System geschaffen werden“, sagt Michael de Plater, Vice President Creative, Monolith Productions. „Als lebenslange Fans von Mittelerde und allem, was dazu gehört, sind wir dankbar für die Ehre, die großartigste Fantasie-Welt aller Zeiten zum Leben erwecken zu können, und sie auf eine neue Art und Weise für Fans und Neulinge zu erschaffen. Wir können es kaum erwarten, die fantastischen Geschichten zu sehen, die Spieler erschaffen und teilen werden, wenn sie alles, was Mittelerde: Schatten des Krieges zu bieten hat, erleben.“

Die Standard-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges enthält das Hauptspiel und ist zu einer Unverbindlichen Preisempfehlung (UVP) von 69,99 € für Xbox One und PlayStation 4, sowie für PC zu einem UVP von 59,99 € erhältlich. Außerdem gibt es die Silber-, Gold- und Mithril-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges. Die Silber-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges ist zu einem UVP von 89,99 € für Xbox One und PS4, sowie für PC zum UVP von 79,99 € erhältlich und beinhaltet die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Schlächter“, die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Gesetzlosen“, eine silberne Schatzkiste und das Hauptspiel. Die Gold-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges ist zu einem UVP von 109,99 € für Xbox One und PlayStation 3, sowie zu einem UVP von 99,99 € für PC erhältlich und beinhaltet die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Schlächter“, die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Gesetzlosen“, die Story-Erweiterung „Die Klinge Galadriels“, die Story-Erweiterung „Einöde Mordors“, eine goldene Schatzkiste, das exklusive SteelBook (nur bei physischen Ausgaben) und das Hauptspiel. Die Mithril-Edition von Mittelerde: Schatten des Krieges beinhaltet die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Schlächter“, die Nemesis-Erweiterung „Stamm der Gesetzlosen“, die Story-Erweiterung „Die Klinge Galadriels“, die Story-Erweiterung „Einöde Mordors“, eine exklusive Statue „Tar-Goroth Balrog vs. Carnán Drake“ (38 cm), eine Sammlung originaler Lithografien, ein Premium-Etui mit magnetischem Ring, das exklusive SteelBook, den offiziellen Soundtrack zum Spiel, eine Stoffkarte von Mordor, eine goldene Schatzkiste, eine Mithril-Schatzkiste und das Hauptspiel. Dieses Paket ist für alle Plattformen zu einem UVP von 299,99 € erhältlich. Die Mithril-Edition ist weltweit extrem limitiert. Interessenten sollten sich mit ihrem lokalen Einzelhändler bezüglich Verfügbarkeit in Verbindung setzen.

Und zum Schluß weisen wir euch auf unsere News zur mobilen Version des Spiels hin, welches nun schon ein paar Tage länger verfügbar ist.