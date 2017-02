Middle Earth: Shadow of War – Versehentlicher Leak

Mittelerde: Mordors Schatten war ein ziemlich überraschender Erfolg. Dank der hohen Bekanntheit der Herr der Ringe Filme fühlte sich jeder Spieler gleich heimisch im Spiel, konnte sich mit Figuren und Feinden identifizieren und garniert wurde das Ganze dann auch noch von einem sehr passablem Gameplay. Grund genug also, sich um eine Fortsetzung Gedanken zu machen?

Anscheinend schon, zumindest wenn wir einem kürzlich erfolgtem Leak nachgehen. die US-Kette Target hatte nämlich für wenige Stunden in ihrem Sortiment für Videospiele den Titel „Middle Earth: Shadow of War“ aufgeführt. Demnach soll das Spiel am 22. August diesen Jahres erscheinen. Ferner steht wohl neben der Standard Edition auch eine Gold Edition in den Startlöchern. Mutmaßlich wird es sich dabei um die Variante inkl. Season Pass handeln. Warten wir also mal ab, ob sich Warner Games zeitnah dazu äußern wird.

