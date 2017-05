Microsoft enthüllt das neue Surface Laptop mit Windows S

Microsoft hat das Surface Laptop enthüllt, das mit Windows S laufen soll.

Als die ersten Bilder im Internet geleaked sind, hat Microsoft reagiert und Hardware Chef Panos Panay ist auf die Bühne gegangen und hat während einer Microsoft Veranstaltung in New York City das Gerät offiziell enthüllt. Es ist ein 13,5 Zoll Laptop, das designet wurde um mit dem neuen Betriebssystem Windows 10 S zu arbeiten.

Panay sagt das hinter der Idee dieses Gerätes Microsoft vor allem Studenten im Fokus stehen, die kurz davor sind die Universitäten zu verlassen und in die Geschäftswelt überzugehen. „Wir reden viel mit Ihnen, Sie fragen uns nach einem Laptop, Sie fragen nach einem Surface Laptop“ sagt Panay“. Also haben wir eines gebaut und es ist wunderschön“.

Microsoft hat edles Alcantara über die Tastatur bezogen, dass selbe wie die als Zusatz erhältlichen Tastaturen für das Surface Tablet. Das Teaser Video des Unternehmens zeigt das Gerät soll im Premium High-End Segment sich etablieren und das neue Windows 10 S System promoten. Das Betriebssystem Windows 10 S arbeitet nur mit den hauseigenen Apps aus dem Windows Store, außer der Kunde entscheidet sich für ein Upgrade auf Windows 10 Pro.

Das Surface Laptop ist kein Tablet Computer, sonder ein richtiger Laptop. Während der Vorführung hat Panos Panay das Gerät an einen Zuschauer aus der Audienz gereicht um die neue Burgund Farbe vorzustellen. Das Gerät wird es in 4 Farben geben die da wären Platin, Burgund, Kobalt Blau und Graphit Gold. Das Gewicht liegt bei lediglich 1,25 KG.

Microsoft nutz ein 13,5 Zoll PixelSense Touch Display mit einem Seitenverhältnis von 3:2. „Dies ist das dünnste LCD Touch Display das jemals in einen Laptop verbaut wurde“, sagt Panay, mit 3,4 Millionen Pixel. Das Display unterstützt sogar Microsofts´s Stift, so dass man direkt auf dem Display zeichnen oder schreiben kann. „Die Performance des Gerätes ist der Wahnsinn“, sagt Panay. Microsoft nutzt hier die aktuellsten Intel Core i5 und i7 Prozessoren und behauptet auf eine Batterieleistung von bis zu 14,5 Stunden zu kommen. Auch soll das Gerät laut Microsoft schneller sein wie der i7 MacBook Pro „und es hat eine höhere Akku Laufzeit wie jeder der aktuellen MacBook Air Modelle auf dem Markt“. Das Unternehmen hat die Belüftung in das Aluminium Gehäuse integriert um das Gerät kühl zu halten. Es gibt keine Lautsprecher Öffnungen, denn die Lautsprecher sind unter der Tastatur verbaut der Sound kommt also unter euren Fingern raus.

Vorbestellungen sind gestartet, die Preise gehen bei 1.149 € los. Ab dem 15. Juni soll ausgeliefert werden.