Metroid, Pokémon, Yoshi und Kirby – Release erst 2018

Im Rahmen der E3 2017 stand natürlich seitens Nintendo neues Futter für die Switch Konsole im Fokus. Neben einigen frischen Trailern standen auch Titel auf dem Programm, die in Arbeit sind, aber nicht mehr in diesem Jahr erscheinen werden.

Dabei handelt es sich konkret um die beiden Schwergewichte Metroid Prime 4 und das neue Pokémon RPG. Bei vielen Spielern stehen beide Games sehr weit oben auf dem Wunschzettel und so herrscht nun immerhin die Gewissheit, dass 2018 beide Titel am Start sind. Gleiches gilt übrigens auch für zwei weitere Spiele, die ebenfalls von Nintendo stammen: Ein neues Spiel mit Yoshi und eines mit Kirby.

Wie so oft, so sollten wir auch diese Terminierung wohl mit etwas Vorsicht genießen. Nur all zu gerne verschiebt Big N den Zeitplan auch mal weiter nach hinten. Wir halten in jedem Fall die Augen und Ohren offen, wie es mit Metroid und Co. weitergehen wird.

