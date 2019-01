METRO EXODUS: Verkaufsversion erscheint mit Foto-Modus

Deep Silver und 4A Games geben heute bekannt, dass Metro Exodus, das sehnlich erwartete nächste Kapitel der weltweit erfolgreichen Metro-Serie, bereits zur Veröffentlichung am 15. Februar 2019 den beliebten Foto-Modus enthalten wird, mit dessen Hilfe Spieler und Fans die besten Momente ihrer Spielerfahrung als Bild festhalten können. Der eindrucksvolle dritte Teil der von Kritikern gefeierten Metro-Saga erscheint nun offiziell am 15. Februar 2019 für die Xbox One Gerätefamilie inklusive der Xbox One X, das PlayStation 4 Computer Entertainment System und für PC.

„Der Foto-Modus ist eines der gefragtesten Features in der Metro-Community“, sagt Jon Bloch, Executive Producer bei 4A Games. „Dieser Modus kommt bei First-Person-Shootern generell zwar selten vor, aber das Team war von Anfang an entschlossen, den Modus einzubauen und Metro-Fans die Möglichkeit zu geben, ihre eigenen Geschichten aus den russischen Einöden einzufangen.“

Der Foto-Modus wird für alle Plattformen verfügbar sein. PC-Spieler profitieren zusätzlich von der Unterstützung für Ansel, der hauseigenen Screenshot-Capture-Software von NVIDIA.

Die Enthüllung des Foto-Modus ist die erste News, in einer Woche mit täglichen Ankündigungen für Metro Exodus. Spieler und Fans sollten sich für morgen bereit machen, wenn Deep Silver und 4A Games den epischen Story-Trailer vorstellen.

MEHR ÜBER METRO EXODUS

Wir schreiben das Jahr 2036.

Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt, klammern sich einige tausend Überlebende in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz.

Sie haben sich gegen die vergiftete Umwelt behauptet, Mutanten bekämpft, paranormalen Horror überstanden und in den Flammen eines Bürgerkrieges gebrannt.

In der Rolle von Artjom liegt es jetzt an dir, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen.

Erforsche die russische Wildnis in nicht-linearen Leveln und erlebe die spannende Story, die alle Jahreszeiten, von Frühling über Sommer und Herbst bis zum nuklearen Winter umspannt.

Inspiriert von den Geschichten Dmitry Glukhovsky‘s führt Metro Exodus die Abenteuer von Artjom im bislang größten Metro Abenteuer weiter.

Features:

• Tritt eine unglaubliche Reise an – An Bord der schwer gepanzerten Dampflok Aurora machst du dich mit einer Handvoll Überlebender auf, ein neues Leben zu beginnen.

• Sandbox Survival – Die packende Geschichte verbindet klassisches Metro-Gameplay mit gigantischen nicht-linearen Leveln.

• Eine wunderschöne, tödliche Welt – Entdecke das postapokalyptische Russland, dessen atemberaubende Wildnis, die durch den Wechsel von Tag und Nacht sowie dynamische Wettereffekte zum Leben erwacht.

• Tödliche Kampf- und Schleichfertigkeiten – Plündere Beute und individualisiere dein Arsenal handgemachter Waffen. Tritt Mutanten und feindlichen Gruppierungen in packenden taktischen Gefechten gegenüber.

• Bestimme über das Schicksal deiner Kameraden – Nicht alle deine Mitstreiter werden ihr Ziel lebend erreichen. Deine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf die Story und das Schicksal deiner Begleiter, was einen hohen Wiederspielwert garantiert.

• Nie dagewesene Immersion und Atmosphäre – Eine flackernde Kerze in der Dunkelheit, ein Röcheln unter deiner gefrierenden Gasmaske, das Heulen der Mutanten im nächtlichen Wind – Metro wird dich in seinen Bann ziehen, wie kein anderes Spiel!

Die Veröffentlichung von Metro Exodus ist für den 15. Februar 2019 geplant. Metro Exodus erscheint für die Xbox One Gerätefamilie inklusive der Xbox One X, das PlayStation 4 Computer Entertainment System und für PC.

Quelle: Koch Media Pressemitteilung