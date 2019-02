Metro Exodus: Faszinierender CGI-Trailer entführt in Artjoms Albtraum

Deep Silver und 4A Games präsentieren stolz den spektakulären CGI-Kurzfilm Artyom’s Nightmare. In diesem traumähnlichen Prolog zu den Ereignissen in Metro Exodus erkunden die Zuschauer Artjoms Hoffnungen und Befürchtungen von einem Leben nach den Erlebnissen in der Moskauer Metro.

Ein Vierteljahrhundert nachdem ein nuklearer Krieg die Erde zerstört hat, vegetieren noch immer einige tausende Überlebende in den Tunneln der Moskauer Metro. Sie sind davon überzeugt, die letzten Überlebenden der Menschheit zu sein – doch sie liegen falsch. Einzig und allein Artjom hält an seinem Traum vom Leben an der Oberfläche fest. Doch Träume können sich sehr schnell in Albträume verwandeln…

Es wird Zeit, die Moskauer Metro zu verlassen. Und eine neue Reise anzutreten.

In Zusammenarbeit mit 4A Games entstanden und von den meisterhaften Animationskünstlern von Platige Image in Szene gesetzt, erweckt Artyom’s Nightmare die grauenvolle Welt von Metro so zum Leben wie sie noch nie zuvor gesehen wurde. „Zeuge davon zu werden, wie 4A Games Charaktere aus meinen Romanen nimmt und auf den Bildschirme überträgt, ist ein Privileg für mich“, sagt Dmitry Glukhovsky, Autor der originalen Metro-Romane. „Ich hoffe, die Fans werden den flüchtigen Blick in die Welt von Artjom genießen.“



MEHR ÜBER METRO EXODUS

Metro Exodus ist ein epischer, story-basierter First-Person-Shooter von 4A Games, der tödliche Kämpfe und Schleichpassagen mit spannender Erkundung und Survival-Horror in einer der immersivsten Spielwelten aller Zeiten vereint. Vom Durchstreifen der russischen Wildnis über ausgedehnte, non-lineare Level und einer Geschichte, die sich über ein ganzes Jahr ausdehnt, von Frühling über Sommer und Herbst, bis in die Tiefen eines nuklearen Winters. Von den Romanen aus der Feder von Dmitry Glukhovsky inspiriert, setzt Metro Exodus die Geschichte Artjoms mit diesem größten Metro-Abenteuer fort.

Wir schreiben das Jahr 2036.

Ein Vierteljahrhundert nach der nuklearen Vernichtung der Welt, klammern sich einige tausend Überlebende in den Metro-Tunneln der Ruinen Moskaus an ihre Existenz. Sie haben sich gegen die vergiftete Umwelt behauptet, Mutanten bekämpft, paranormalen Horror überstanden und in den Flammen eines Bürgerkrieges gebrannt. In der Rolle von Artjom liegt es jetzt an dir, eine Gruppe Spartaner Rangers auf ihrer Suche nach einem sicheren Lebensraum durch die Weiten des postapokalyptischen Russland gen Osten zu führen. Erforsche die russische Wildnis in nicht-linearen Leveln und erlebe die spannende Story, die alle Jahreszeiten, von Frühling über Sommer und Herbst bis zum nuklearen Winter umspannt. Inspiriert von den Geschichten Dmitry Glukhovsky‘s führt Metro Exodus die Abenteuer von Artjom im bislang größten Metro Abenteuer weiter.

Features:

• Tritt eine unglaubliche Reise an – An Bord der schwer gepanzerten Dampflok Aurora machst du dich mit einer Handvoll Überlebender auf, ein neues Leben zu beginnen.

• Sandbox Survival – Die packende Geschichte verbindet klassisches Metro-Gameplay mit gigantischen nicht-linearen Leveln.

• Eine wunderschöne, tödliche Welt – Entdecke das postapokalyptische Russland, dessen atemberaubende Wildnis, die durch den Wechsel von Tag und Nacht sowie dynamische Wettereffekte zum Leben erwacht.

• Tödliche Kampf- und Schleichfertigkeiten – Plündere Beute und individualisiere dein Arsenal handgemachter Waffen. Tritt Mutanten und feindlichen Gruppierungen in packenden taktischen Gefechten gegenüber.

• Bestimme über das Schicksal deiner Kameraden – Nicht alle deine Mitstreiter werden ihr Ziel lebend erreichen. Deine Entscheidungen haben direkten Einfluss auf die Story und das Schicksal deiner Begleiter, was einen hohen Wiederspielwert garantiert.

• Nie dagewesene Immersion und Atmosphäre – Eine flackernde Kerze in der Dunkelheit, ein Röcheln unter deiner gefrierenden Gasmaske, das Heulen der Mutanten im nächtlichen Wind – Metro wird dich in seinen Bann ziehen, wie kein anderes Spiel!