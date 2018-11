Metro Exodus: Deep Silver enthüllt die ‘SPARTAN COLLECTOR’S EDITION’

Deep Silver und 4A Games haben am Wochenende die Metro Exodus Spartan Collector’s Edition vorgestellt. Die hochwertig hergestellte Sammlerausgabe ist ab sofort auf der Webseite des Spiels, erreichbar unter www. metrothegame.com, vorbestellbar.



Die Spartan Collector’s Edition beinhaltet:

• Detailliert gestaltete Artjom-Figur: Die handbemalte, 26,7cm hohe Kunstharz-Figur hält den ikonischen Moment des Metro-Exodus-Ankündigungstrailers fest, in dem Artjom einen tödlichen Watchman abwehrt. Die Figuren sind durchnumeriert.

• Eine detailliert gefertigte Nachbildung Artjoms „Spartan Order“-Hundemarke.

• “Artyoms-Erinnerungen”-Sammelpostkarten: Zu den wertvollsten Besitztümern Artjoms gehören seine Postkarten aus der Welt vor dem Nuklearkrieg. Fans der Metro-Serie werden Artjoms Sammlung erkennen, die er von Wegbegleitern erhalten hat. Jede Postkarte enthält eine Nachricht seiner engsten Freunde.

• Zwei Spartan-Order-Aufnäher.

Die Spartan Collector’s Edition erscheint in einer riesigen, fass-förmigen Verpackung, die auf einem Gegenstand im Spiel basiert und mit der die Designsprache des Spiels konsequent umsetzt wird.

Die Spartan Collector’s Edition kann einzeln oder zusammen mit einem Exemplar der Aurora Limited Edition erworben werden – damit wird sichergestellt, dass die Fans selber entscheiden können, wie und wo sie sich Metro Exodus kaufen.

Die Aurora Limited Edition enthält das Spiel in einem exklusiven Steelbook®, ein beeindruckendes “World of Metro”-Artbook und den Metro Exodus Expansion Pass. All das erhalten Käufer im stahlinspirierten Look der Aurora.

Die Spartan Collector’s Edition ist ab sofort zu einem Preis von 149.99 EUR alleine oder für 244,99 EUR im Bundle mit der Aurora Edition vorbestellbar. Die Spartan Collector’s Edition ist in ausgewählten Ländern verfügbar und die Versandkosten können variieren.

Nicht nur für Fans hat die Spartan Collector’s Edition aufgrund einer strengen Mengen-Limitierung erheblichen Sammlerwert.

