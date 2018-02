Metal Gear Survive – Launch Trailer veröffentlicht

Seit heute ist Metal Gear Survive auf Steam, Playstation 4 und Xbox One für 39,99 € erhältlich und zur Feier des Tages hat Entwickler Konami einen Launchtrailer veröffentlicht.

Für Spieler die bereits jetzt zugeschlagen haben gibt Konami außerdem eine befristite Login-Aktion ab dem 23. Februar bekannt. Spieler können dadurch diverse Boni erhalten.

Den Trailer findet ihr hier:

Metal Gear Survive knüpft an das Ende von Metal Gear Solid V: Ground Zeros an. Durch ein mysteriöses Wurmloch werden die Spieler in eine gefahrvolle, feindliche Welt voller biologischer Bedrohungen gezogen, in der sie überleben und einen Weg zurück finden müssen. Dabei geht es nicht nur um den Kampf gegen tödliche Kreaturen, sondern auch um das Erforschen der Umgebung, um die Suche nach Nahrung, Wasser und anderen Ressourcen, welche sie benötigen, um am Leben zu bleiben.