MEIN ERSTER COMIC: TEEN TITANS GO! – Comic Review

„Party im Titans Tower! Robin, Beast Boy, Cyborg, Starfire und Raven bekämpfen nicht nur gefährliche Schurken wie die Fürchterlichen Fünf, Darkseid oder die Bruderschaft des Bösen, die Super-Kids wissen auch, wie mans richtig krachen lässt!“

Autor: Sholly Fisch und Amy Wolfram

Zeichner: Ben Bates, Lea Hernandez und Jorge Corona

Preis: 9,99€

Release: Bereits erschienen!

Zum Comic

MEIN ERSTER COMIC: TEEN TITANS GO! ist eine Ausgabe der neu eingeführten Reihe für die kleinen Leser. Bekannte und gefeierte Charaktere aus dem Superhelden Universum werden kindgerecht im Band präsentiert. Mit Teen Titans Go! folgt die erste Comic-Ausgabe der gleichnamigen Serie, die fröhlicher und farbenreicher, als ihr Vorgänger Teen Titans aus 2003 ist.

Der Comic kommt in einem schönen Hardcover daher und einigen vollseitigen Artworks zwischen den Geschichten. Mit dabei sind Informationen zu Helden und Schurken, welche in der darauffolgenden Geschichte auftreten.

Story

Das Band ist gefüllt mit 6 Mini-Episoden, die das Leben der Titans zeigen, wenn sie gerade mal keine Mission haben. Die charmanten Episoden sind liebevoll geschrieben und holen die jüngeren Leser ab. Sei es eine Party im Titans Tower mit Gästen aus der Fahndungsliste, eine Teilnahme an einer Quizshow im Fernsehen oder eine schlimme Erkältung von Robin. Auf 84 gibt es genug Spaß mit DC’s jüngster Heldengruppe.

Fazit

MEIN ERSTER COMIC: TEEN TITANS GO! richtet sich an ein noch sehr junges Publikum. Hier möchte man eine Zielgruppe abgreifen, die man nicht, wie üblich in Comics, mit Verlust, Blut und Dramatik konfrontieren sollte. Der Comic hat denselben Charme der Serie und das liegt nicht nur am Zeichenstil, der 1 zu 1 übernommen wurde. Es ist der Witz und die Gags, die man von der Serie gewohnt ist. Das wohl beste Duo bieten dabei Beast Boy und Cyborg. So bieten die sechs Geschichten lustige Abenteuer der Gruppe inner- und außerhalb des Titan Towers und beinhalten außerdem eine menge bekannter DC-Schurken.

Die beigefügten Biografien der vorkommenden Charaktere und die Artworks sind eine gelungene Zugabe zu den Abenteuern. Hätte ich einen Mini-Me, so würde ich ihm den Comic in die Hand drücken. Von mir gibt es daher eine Empfehlung. Für die Erwachsenen ist dieser Band wahrscheinlich eher nichts.

