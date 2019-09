Maximum Games kündigt Action-Adventure Beast Quest für die Nintendo Switch an

Publisher Maximum Games kündigt heute an, dass Beast Quest am 15. November 2019 auf der Nintendo Switch erscheint. Der Titel ist bereits für Xbox One, PS4 und Steam erhältlich. Nun können auch Switch-Spieler die bunte, progressive Storyline, die besonderen Settings und die Vielzahl an Gameplay-Herausforderungen erleben.

Beast Quest wurde von Torus Games entwickelt und ist das erste Spiel, das in der Welt der gleichnamigen Buchreihe angesiedelt ist. In der Serie sind bis heute über 150 Titel erschienen, von denen mehr als 20 Millionen Exemplare verkauft wurden. Beast Quest haucht den Charakteren der Buchreihe neues Leben ein und zeigt die Welt aus den Büchern in einem neuen Licht.

Beast Quest begleitet Spieler auf einer Mission, das mythenumwobene Land Avantia zu retten. Die einst noblen Kreaturen des Reiches sind von dunkler Magie befallen und müssen in actiongeladenen Bosskämpfen bezwungen werden. Die spektakulären Areale mit offenem Leveldesign bieten waghalsigen Abenteurern aufregende Quests, mächtige Upgrades und uralte Geheimnisse, die hinter dem Horizont lauern.

Beast Quest wird am 15. November 2019 im Nintendo eShop verfügbar sein. Weitere Informationen unter www.maximumgames.com